Politani Kupang Lakukan MoU dengan IPB Timor Leste

MoU - MoU antar Direktur Politani Negeri Kupang dengan President Of Instituto Politecnica The Betano (IPB) Timor Leste, Prof.Assoc.Adj.Acacio Cardoso Amaral, Ph.D di Kampus Politani Negeri Kupang.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ray Rebon

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Politeknik Pertanian Negeri atau Politani Kupang melakukan Perjanjian Kerjasama atau MoU dengan Instituto Politecnica The Betano, IPB Timor Leste

Memorandum Of Understanding, MoU ini ditandatangani oleh Direktur Politani Kupang, Johanis A. Jermias, S.Pt., M.Sc dan President Of Instituto Politecnica The Betano (IPB) Timor Leste, Prof.Assoc.Adj.Acacio Cardoso Amaral, Ph.D dan disaksikan oleh masing-masing Wadir yang bertempat di Aula kampus Politani Negeri Kupang, Selasa 4 Juli 2023.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Politani berterimakasih kepada President IPB Timor Leste bersama tim yang telah meluangkan waktu untuk mengunjungi Politani Negeri Kupang sekaligus melakukan penandatanganan nota kesepahaman antar kedua perguruan tinggi dari dua negera ini.

Kerjasama antar kedua PT, menurut Johanis akan berdampak baik untuk mengembangkan dan memajukan pendidikan di negara masing-masing.

Baca juga: Politani Kupang Canangkan ZI, Ombudsman RI Perwakilan NTT Minta Tidak Sekedar Serimonial Belaka

"Terimakasih teman-teman dari IPB Timor Leste yang telah memilih kami untuk jadi mitra kerjasama dalam kembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian atau Tri darma pendidikan PT diantara kedua negara," ujarnya.

Kerjasama itu, menurut Johanis merupakan suatu langkah yang baik berguna dan bermanfaat serta prospektif bagi kedua lembaga pendidikan dalam berbagi ilmu maupun pengalaman.

"Mari kita kolaborasi yang baik dalam memajukan pendidikan di kedua lembaga pendidikan ini, terutama dapat bermanfaat bagi masyarakat," ungkapnya

Johanis juga mengharapkan dengan MoU tersebut, kedua lembaga pendidikan dapat merancang bernagai program dengan baik guna diwujudkan langsung di kampus masing-masing.

Sementara itu, President Of Instituto Politecnica The Betano, IPB Timor Leste, Prof.Assoc.Adj.Acacio Cardoso Amaral, Ph.D mengungkapkan bahwa dirinya bersam pengurus IPB Timor Leste berterimakasih atas penyambutan yang baik dan suksesnya penandatanganan nota kesepahaman hari ini.

Baca juga: Politani Kupang, Turnamen BEM CUP Bolla Voly Momentum Bangun Soft Skill Antar Mahasiswa

Menurut dia kerjasama ini sebagai awal yang baik untuk berbagai ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi kedua lembaga demi membagun dunia pendidikan di masing-masing kampus.

Selain itu, dirinya meminta agar MoU ini tidak hanya sebatas bukti diatas kertas, melainkan dapat diwujudnyatakan secara nayata di lapangan.

Selain itu, mewakili IPB, dirinya meminta kepada pihak Politani Kupang agar bersama-sama menyelesaikan permasalahan nyata di masyarakat baik ynag terjadi pada tumbuhan maupun ternak.

"Kami berharap kerjasama ini akan berjalan dengan baik dan lancar serta diwujudkan secara nyata, terutama kita bersama-sama selesaikan masalah yang terjadi di masyarakat," ungkapnya.(*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS