Sahid T-More Kupang Hadirkan Promo Menarik di Bulan Juni 

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Sahid T-More Hotel Kupang menghadirkan promo menarik di bulan Juni 2023 untuk para pelanggan setia.

Dalam Podcast Pos Kupang, Senin, 5 Juni 2023, Sales Supervisor Sahid T-More Hotel, Mandala dan Sales Marcom Sahid T-More Hotel, Athy Latunussa mengungkapkan, promo bulan ini ada Sparkling June dan June Deals Package.

Sparkling June dibanderol dengan harga Rp455.000 per kamar sudah termasuk sarapan, gym, akses WiFi, transportasi dari dan ke bandara, dan fasilitas kolam renang juga makanan.

Sementata untuk paket June Deals Package dibanderol dengan harga Rp 650.000 per kamar sudah termasuk sarapan, kolam renang, gym, akses WiFi, transportasi dari dan ke bandara, juga spa dan massage.

Spa dan massage sendiri bisa dinikmati tanpa menginap dengan paket June Deals Package seharga Rp 250.000.

Selain promo bulan Juni, Sahid T-More Hotel Kupang juga menyediakan paket Kids Birthday Party yang dipatok harganya mulai dari Rp 55.000 per pax untuk paket Cocomelon, Rp 75.000 per pax untuk paket Baby Shark, Rp 100.000 per pax untuk paket Frozen dan Rp 135.000 untuk paket Marvel.

Paket Cocomelon sendiri termasuk Bento Box, dekorasi standar dan venue bisa indoor atau outdoor dengan minimal pemesanan sebanyak 50 pax.

Sedangkan paket Baby Shark termasuk menu buffet, dekorasi standar, venue bisa indoor atau outdoor dengan pemesanan minimal 30 pax.

Paket Frozen sendiri sudah termasuk menu buffet, snack, dekorasi standar, venue indoor maupun outdoor dengan pemesanan minimal 50 pax.

Sementata paket Marvel sudah termasuk menu buffet, dekorasi standar, snack, venue indoor maupun outdoor dan gratis fasilitas kolam renang.

Meski semua paket sudah dipatok harganya, pemilihan menu tetap tergantung pelanggan sehingga akan disesuaikan.

"Tergantung permintaan dari klien seperti apa nanti kita meeting dulu dengan chef untuk harga sekian menunya seperti apa," kata Athy.

Ditambahkan Mandala, semua promo yang ditetapkan tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan - perubahan sesuai dengan kondisi.

"Kalaupun ada perubahan atau update jangan lupa pantengin Instagram kita," ujarnya.

Selain itu, paket tetap yang ditawarkan Sahid T-More Hotel Kupang adalah paket birthday party untuk orang dewasa yakni paket Flamboyan yang dipatok dengan harga Rp85.000 per pax, paket Cendana yang dipatok dengan harga Rp100.000 per pax dan paket Moringa seharga Rp150.000 per pax.

Media sosial yang bisa diakses untuk informasi seputar promo - promo ini adalah Instagram @sahidtmorekupang dan juga TikTok.(uzu)

