Makan Red Noodle Ala Thailand di Sahid T-More Kupang Hanya Rp40-an Ribu

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Bagi kamu pecinta mie ala Thai, Sahid T-More Kupang hotel siap memanjakan lidah kamu dengan Red Thai Noodle hanya dengan membayar Rp40-an ribu.

Red Thai Noodle atau Mie Merah Thailand yang hangat dan menenangkan dibuat dengan pasta cabai merah, santan, dan mie pilihan. Ini adalah keseimbangan sempurna antara pedas, asin, manis, dan asam.

Negeri Gajah Putih ini juga punya ragam mie enak lainnya yang berbumbu rempah tradisional yang sedap. Dekat dengan Indonesia, Thailand jadi destinasi liburan yang cukup sering dikunjungi oleh orang Indonesia. Tak heran banyak restoran hingga tempat makan khas Thailand yang bisa ditemui di Indonesia.

Kamu penggemar mie sekaligus hidangan khas Thailand dengan banyak racikan enak yang bisa dimodifikasi dan disesuaikan dengan lidah-lidah orang Indonesia dengan citarasa nusantara.

Sahid T-More Hotel Kupang yang terletak di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) menyajikan Red Thai Noodle yang disesuaikan dengan lidah masyarakat setempat dan sangat cocok untuk cuaca dingin yang rasanya enak dan cepat dibuat.

Baca juga: Dinas Dikbud Kota Kupang Diminta Harus Lebih Matang Siapkan Ujian

"Menu Hari ini Red Thai Noodle dipakai kwetiau. Ada beberapa macam bumbu,"kata Chef Sahid T-More Kupang, Aulia Khalis Fushilat saat live cooking di Sahid T-More Kupang pada Kamis, 11 Mei 2023.

Salah satu yang paling mencolok dalam menu ini adalah red pasta yang terbuat dari cabai merah besar diblender memberikan kuah merah, kemudian ditambah bawang putih, jahe,ketumbar, curry bubuk, serai, dan juga pasta Tom Yam yang dimasak campur dengan lengkuas, daun jeruk, jahe serta santan memberikan cita rasa asam, asin, manis dan pedas.

Red Thai Noodle merupakan Thailand cuisine di Sahid T-More dengan promo selama Mei dan Juni setiap harinya baik dine in atau pun take away hanya dengan Rp43.000 nett, sudah termasuk take and service.

"Murah kok untuk makanan kita di sini,"lanjut Khalis.

Red Thai Noodle ini juga dilengkapi seafood yaitu ikan tuna dan cumi, Nori yang digoreng tempura namun tetap disesuaikan dengan lidah masyarakat di sini yang suka pedes, asin dan asam.

Menu yang di-launching pada 1 Mei 2023 cukup banyak peminatnya di kota Kupang. Sejak di-launching, puluhan porsi menu ini sudah dipesan.

Baca juga: Penjabat Wali Kota Kupang Dukung Edu Sport Warrior 2023 di Kota Kupang

Menu ini juga menurut Khalis sangat sederhana jika ingin membuatnya di rumah karena bahan-bahan yang dibutuhkan tidak begitu sulit. Seperti bumbu yang mudah didapatkan di pasar tradisional dan juga Kota Kupang seafood segar melimpah dengan harga cukup terjangkau.(dhe)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS