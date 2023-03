Sahid T - More Hotel Kupang Hadirkan Promo Menarik Sambut Ramadhan 

POGRAM SAHUR - Dedi Saputra Food and Beverage Manager dan Athy Latunussa Sales Executive and Marcom Sahid T-More Hotel Kupang di PK Podcast Rabu 15 Maret 2023

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Mengusung tema SAHUR ( Sahid untuk ramadhan ) Sahid T-More Hotel Kupang menghadirkan promo dan penawaran menarik mulai dari kamar, menu makanan yang bernuansa arabian dan aneka ragammenjelang bulan Ramadhan tahun 2023 ini.

Rabu 15 Maret 2023, hadir dalam Pos Kupang podcast Dedi Saputra Food and Beverage Manager dan Athy Latunussa Sales Executive and Marcom Sahid T-More Hotel Kupang, membahas tentang promo ramadhan yang akan mereka sediakan untuk memanjakan calon konsumen dalam menyongsong bulan yang penuh berkah ini.

Untuk memanjakan para calon konsumen Sahid T-More Hotel Kupang mehadirkan promo kamar mengusung tema MAKKAH ( Bermalam untuk berkah ).

Dikatakan Athy Latunussa Sales Executive and Marcom Sahid T-More Hotel Kupang, ada dua promo kamar nantinya, mulai dari harga Rp. 399.000 untuk paket biasanya dan Rp. 550.000 untuk paket kurma.

“ Mulai dari paket kamar yang Rp. 399.000 untuk dua orang sudah termasuk Breakfast atau sahur, kemudian yang Rp. 550.000 untuk dua orang sudah dapat breakfast atau sahur dan juga dapat paket kurma all you can eat, “ tuturnya.

Selain promo kamar Sahid T- More Hotel Kupang juga memberikan promo makanan dan berbagai macam menu makanan bernuansa arabian yang sangat menarik.

Dikatakan Dedi Saputra Food and Beverage Manager, untuk calon konsumen yang ingin berbuka puasa di Sahid T-More Hotel Kupang, mulai tanggal 25 Maret sampai 20 April ada paket all you can eat untuk berbuka puasa dan yang paling menarik ialah mereka juga menyediakan air zamzam dan roti canay.

“ Yang paling menarik kali ini ialah akan ada air zamzam dan roti canay untuk menu utama berbuka puasa yang kita nantikan,” tutur Dedi saputra.

Dedi menambahkan, dengan harga Rp. 79.000 net, para konsumen sudah bisa makan sepuasnya, kemudian yang sudah reservasi sebelum tanggal 15 Maret mendapat diskon 20 persen untuk all you can eat nantinya.

“ Jadi dengan harga Rp. 63.000 teman-teman sudah bisa menikmati berbuka puasa dengan sepuasnya, “ tutur Dedi saputra.

Selain itu bagi calon konsumen yang ingin berbuka puasa di rumah dengan menu makanan dari Sahid T-More Hotel Kupang, mereka juga menyediakan jasa pengantaran.

Dedi dan Athy juga mengajak masyarakat Kota Kupang untuk tidak melewatkan promo spesial ramadhan ini dan promo-promo ini tidak dikhususkan untuk umat muslim saja melainkan untuk semua masyarakat. (Rian Sogen Magang Unwira)

