Dinobatkan Sebagai Pasar Termegah di NTT, Ini Fasilitas Pasar Kadelang Kalabahi Alor

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Else Nago

POS-KUPANG.COM, ALOR - Pasar Kadelang yang baru saja diresmikan oleh Gubernur NTT, Drs. Victor Bungtilu Laiskodat, S.H., M.Si dinobatkan sebagai pasar Termegah di NTT oleh masyarakat Kabupaten Alor.

Pasar yang berlokasi di Kecamatan Teluk Mutiara tersebut memakan anggaran pembangunan sebesar Rp. 25 Miliar yang bersumber dari dana APBD, serta dikerjakan selama 2 tahun.

Alyos Wakano, S.Sos, selaku Kadis Perdagangan Kabupaten Alor, kepada Pos-Kupang menjelaskan tentang fasilitas yang ada di pasar Kadelang.

"Ada 5 gedung di pasar Kadelang. Pertama ada gedung induk. Gedung induk memiliki 344 lapak meja, 60 kios dengan rolling door, serta 20 kios terbuka tanpa pintu," ujarnya, 24 Mei 2023.

Lebih lanjut Alyos menerangkan bahwa gedung kedua disebut Plaza atau anjungan yang berada persis di depan pasar.

"Ada 1 plaza atau anjungan yang akan digunakan sebagai ruang tunggu. Gedung tersebut juga direncanakan akan menjadi tempat makan dan makanan khas alor, seperti jagung titi, kue rambut, kue delapan, kenari dan lain-lain," jelasnya.

Bagunan ketiga terletak bagian Barat pasar, yakni lapak ikan berjumlah 40 lapak. Bagunan keempat yakni mushola dan ruang tunggu, yang terletak di bagian belakang pasar.

"Ruang tunggu ini bisa digunakan untuk keluarga yang jauh, kalau tidak sempat pulang," ucapnya.

Bagunan kelima adalalah MCK yang berjumlah delapan. Selain itu ada juga lapak khusus pedagang hasil pohon.

"Ada lapak terbuka, untuk usaha pedagang hasil pohon seperti yang dari Desa Alim Mebung, Desa Petleng dan lain-lain," kata Alyos.

Baca juga: Melatih Kedisiplinan dan Kekompakan, Lapas Kalabahi Alor Latihan PBB, Voli dan Senam

Ketika ditanya tentang retribusi, Alyos mengungkapkan pihaknya masih menggunakan sistem retribusi yang tertuang dalam Perda Nomor 12 tahun 2011.

"Retribusi masih menggunakan Perda 12 tahun 2011. Khusus untuk kios rolling door seharga Rp. 7.500 per meter persegi. Lapak meja seharga Rp. 2.000 per hari, yang untuk pedagang pohon Rp. 1.000 per hari. Untuk Sistem penempatan, dilakukan dengan cara penarikan lotre atau sistem pengundian," ujarnya.

Selain itu, pasar Kadelang dilengkapi dengan sumur bor, bak penampung air, 52 titik kran air, tempat pembuangan sampah dan satu buah mobil sampah.

Dinas Perdagangan Kabupaten Alor juga menempatkan pihak keamanan di lokasi pasar Kadelang, untuk menjaga keamanan fasilitas serta bangunan pasar Kadelang. (cr19).

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS