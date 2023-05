Tampil di Waterpak Kota Kupang, Modifikasi Motor Suzuki Thunder 125 cc Habiskan Rp 40 Juta  

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Untuk memodifikasi motor Suzuki Thunder 125 cc merogoh kocek sekitar Rp40-an juta.

Motor Suzuki Thunder 125 cc yang di-custom menjadi Chopper tampil dalam Komodo Bikers Festival di Kupang Waterpark untuk memeriahkan hari jadi ke-3 Komodo Moge pada 20 sampai dengan 21 Mei 2023.

Salah satu peserta festival asal Kefamenanu Timor Timur Utara (TTU), No Costa mengungkapkan untuk memodifikasi satu unit Chopper membutuhkan dua unit mesin Suzuki Thunder 125 cc yang digabung menjadi 1 mesin 250 cc atau biasa disebut thundem engine.

"Biaya modif diperkirakan sekitar Rp40-an juta, kendala yang dihadapi itu kurangnya suku cadang dan bahan baku untuk modifikasi sehingga sebagian kita custom sendiri seperti jok,tangki dan spakbor,"ungkap No Costa kepada POS-KUPANG.COM pada Selasa, 23 Mei 2023.

Sebelumnya juga No Costa telah mengikuti lomba modifikasi motor kelas ekstrem dengan sentuhan motif kain tenun membuat modifikasinya berbeda dengan peserta lain.

Chopper yang ditampilkan dalam Komodo Bikers Festival kali ini sedikit berbeda karena dimodifikasi dengan perpaduan kain tenun dan pasir laut sedangkan sebelumnya hanya menggunakan kain tenun penuh.

Untuk memodifikasi Chopper kali ini, ia menghabiskan waktu 3 bulan pengerjaan bersama timnya dimulai dari persiapan awal sampai dengan finishing.

"Kita saling bagi tugas sesuai dengan basic masing-masing anggota tim,"tambah Costa.

Ia menilai penjurian dalam lomba kali ini cukup berbeda karena tidak sedetail seperti sebelumnya.

Ia juga berharap agar pelaksanaan event seperti ini dilaksanakan secara terus menerus sehingga memacu kreativitas para modifikator di NTT.

Meski demikian, dalam Komodo Bikers Festival, Chopper No Costa masuk Best Nominee kategori The Best Innovation dan berhasil menyabet juara II kelas ekstrem.(dhe)

