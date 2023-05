Padi Reborn Ramaikan HUT ke-3 Komodo Moge di Water Park Kota Kupang

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Lagu-lagu hits group band legendaris tanah air, Padi Reborn bukan hanya sekedar lagu, tapi teman setia yang menemani kita dalam perjalanan hidup. Lagu-lagu mereka membangkitkan kenangan indah yang sering terlupakan.

Ketika mereka membawakan lagu-lagu itu di atas panggung, suasana langsung berubah, seakan-akan kita dibawa kembali ke masa lalu, menikmati masa-masa indah yang pernah kita alami, yang meskipun kadang penuh dengan luka, tapi juga penuh dengan kebahagiaan.

Setiap lagu yang dibawakan Padi selalu menghadirkan kejutan untuk penonton, dengan demonstrasi keahlian masing-masing personel dalam memainkan alat musiknya.

Fans sangat menikmati penampilan grup band asal Surabaya ini. Penonton dan Padi sama-sama larut dalam setiap lantunan lirik lagu yang populer di tahun 2000-an.

Ketika melantunkan lagu Harmoni, Piyu memberikan pengantar bahwa keharmonisan muncul tidak dalam keadaan sempurna, melainkan dalam penerimaan terhadap kekurangan dan saling melengkapi satu sama lain.

"Kampus Universitas Airlangga, Surabaya, adalah tempat di mana kami berlima bertemu. Kami menyadari bahwa kami memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itulah yang membuat kami bisa berharmoni," kata Piyu pada Minggu, 21 Maret 2023.

Kebersamaan dan kerja sama, itulah yang membawa Padi Reborn menjadi band legendaris yang kita kenal hari ini.

Dalam puncak perayaan Komodo Biker Festival di Water Park Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Padi Reborn tampil memukau dengan busana spesial. Mereka mengenakan vest tenun Sumba Timur hasil rancangan Erwin Yuan dengan brand Padu Padan Tenun.

Desain vest ini meski simpel namun tetap terkesan rock n roll, sangat cocok dengan aura Padi Reborn. Motif dan warna tradisionalnya yang luar biasa ini bukan hanya sekadar kain. Ini adalah sebuah representasi hidup dari sejarah, budaya, dan filosofi Tenun Sumba Timur.

Maka, ini bukan hanya sekadar penampilan, tapi juga sebuah pernyataan kuat bahwa kita bisa tetap trendi dan modern tanpa melupakan akar budaya kita. That's how Padi Reborn rocks with Padu Padan Tenun!. (dhe)

