Cara Menyaksikan Gerhana Hibrida Langka di Indonesia Timur Kamis 20 April 2023

POS-KUPANG.COM - Peristiwa alam gerhana matahari hibrida, yang pertama dari jenisnya dalam hampir 10 tahun, akan terjadi Kamis 20 April 2023.

Gerhana matahari hibrida akan terlihat total di wilayah Australia Barat, Indonesia Timur dan Timor Leste

Selama peristiwa langit yang langka ini, bulan akan melintas di antara Bumi dan matahari sedemikian rupa sehingga orang-orang di jalur gerhana pusatnya yang sempit, termasuk sebagian Australia, Timor Leste, dan Indonesia, akan mengalami gerhana cincin atau gerhana total, tergantung di mana mereka berada dalam kaitannya dengan bulan.

Gerhana hibrida akan dimulai pukul 10:37 malam. Rabu ET dan berlangsung hingga sekitar pukul 01:56 ET, menurut EarthSky, dengan totalitas terbesar, ketika bulan sepenuhnya menutupi matahari, terjadi lebih dari satu menit di Timor Leste pada pukul 12:16 ET.

Apa yang membuat gerhana hibrida unik

Atau dikenal sebagai gerhana annular-total, gerhana hibrida adalah fungsi dari kelengkungan Bumi dan jalur peristiwa tersebut. Karena kedekatannya dengan bulan pada saat itu, di beberapa daerah bulan akan tampak berukuran sama dengan matahari — kondisi gerhana total — sementara orang di lokasi lain akan menganggap bulan lebih kecil dari matahari, dalam gerhana cincin.

Gerhana total, yang tercipta dari bayangan tengah dan tergelap bulan, yang dikenal sebagai umbra, menyebabkan langit kita menjadi gelap sebentar, karena bulan menghalangi hampir semua matahari — kecuali atmosfer luarnya yang berapi-api — dari pandangan.

Gerhana annular disebabkan oleh bayangan antumbra bulan, yang dimulai dari ujung umbra, dan menghasilkan lingkaran cahaya yang lebih tajam, karena bulan hanya menutupi area matahari yang lebih kecil seperti cakram.

Kedua jenis peristiwa tersebut muncul sebagai gerhana sebagian di awal dan akhir, karena orbit bulan, serta yang tidak berada di jalur gerhana penuh.

Gerhana hibrida terjadi ketika bulan berada pada jarak yang tepat di mana bayangan umbra dan antumbra dapat mencapai Bumi.

Selama gerhana penuh, di tengah-tengah jalur gerhana, bayangan antumbra akan membuat gerhana annular untuk beberapa orang dan bayangan umbral akan membuat gerhana total untuk orang lain.

Karena jarak harus berada di sweet spot ini, dan matahari serta bulan memiliki jarak yang terus berubah, kondisi sempurna ini jarang terjadi.

“Gerhana ini agak sulit, karena tidak banyak yang akan melewati daratan… jadi kebanyakan orang yang mendapat kesempatan untuk melihat gerhana akan melihat gerhana sebagian,” kata Dr. Michael Kirk, peneliti utama Tim Aktivasi Pendidikan Heliofisika NASA.