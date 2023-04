Tour Guide Ancam Cabut Dari Taman Nasional Komodo Jika PT Flobamor Tetap Ngotot Menaikkan Tarif

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Berto Kalu

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Tour Guide atau pemandu wisata di Labuan Bajo ancam tidak akan membawa wisatawan ke Taman Nasional Komodo (TNK) jika PT Flobamor tetap ngotot menaikan tarif jasa pemandu wisata.

Salah satu tour guide di Labuan Bajo, Rikardus Masri mengatakan, hal itu dilakukan untuk meringankan biaya tiket (Entrance). Saat ini, jelas dia, tarif wisata yang diberlakukan sangat memberatkan para tour guide maupun wisatawan.

Ia mencontohkan tarif ranger untuk wisatawan mancanegara dipatok Rp 400 ribu per orang, wisatawan nusantara Rp 250 ribu per orang dari yang sebelumnya Rp 120 ribu per lima orang.

"1 ranger bisa handle 5 tamu. Jadi kesimpulanya satu ranger itu di bayar Rp 2.000.000 untuk satu kali jalan," kata dia saat dihubungi Pos Kupang, Minggu 16 April 2023.

Karenanya, kata dia, atas kesepakatan bersama para tour guide telah menyiapkan opsi untuk tak lagi membawa tamu ke Pulau Komodo dan beralih ke Pulau Rinca.

Tindakan tersebut tentu akan berdampak pada tingkat kunjungan wisatawan ke Pulau Komodo, begitupun masyarakat lokal, pendapatan mereka dari berjualan souvenir dan aktivitas wisata lainnya akan berkurang. Di sisi lain, kata Rikardus, mereka tidak punya pilihan.

"Ini merupakan bentuk pemerasan terhadap tamu. Kemungkinan kita akan drop semua tamu ke Pulau Rinca, semua sudah sepakat," kata dia.

Dia pun berharap PT Flobamor mau duduk bersama dan menjelaskan kepada para pelaku wisata dan stakeholder terkait tarif wisata itu. Rikardus mengaku sejauh belum ada solusi maupun pernyataan resmi dari PT. Flobamor atas polemik ini.

"Supaya kita sama-sama mengerti kenaikan tarif wisata ini untuk apa. Intinya kita dikasih pemahaman lah," pungkasnya. (*)

