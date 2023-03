Beras Mahal di Pasar, Warga Berebutan Kupon Pasar Murah di Kota Kupang

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Harga beras masih tinggi, warga Kota Kupang berebutan kupon Pasar Murah yang dibagikan petugas.

Hari ketiga digelarnya Operasi Pasar Murah oleh Perum Bulog Wilayah NTT di Kota Kupang tidak menyurutkan semangat masyarakat mengantre berjam-jam untuk mendapatkan beras murah.

Seperti yang terjadi di Kantor Lurah Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang pada Rabu,15 Maret 2023.

Baca juga: Pasar Murah di Kota Kupang, Bulog Siapkan 2 Ton Beras di Tiap Lokasi

Warga Fatululi, Jublina Wabang yang juga ikut mengantre untuk membeli beras 5 kilogram seharga Rp 45.000.

Untuk membeli komoditas yang ada di Pasar Murah, ia terlebih dahulu mengantre untuk mendapatkan kupon belanja serta menyelip salah satu jarinya dalam wadah tinta sebagian bukti bahwa sudah membeli di Pasar Murah.

Ia mengatakan, Pasar Murah sangat membantu dengan menyediakan beras dan minyak goreng dengan harga murah. Namun juga menyulitkan masyarakat karena masih ditemukan masyarakat yang ingin berbelanja di Pasar Murah, tetapi tidak mendapatkan kupon lagi.

"Ini menyulitkan. Karena yang dari belakang tidak membeli nomor lagi,"kata Jublina yang tampak menenteng beras 5 kilogram saat diwawancarai POS-KUPANG.COM.

Seorang warga lainnya, Richard yang juga berburu Pasar Murah untuk membeli beras mengatakan "Pasar Murah membantu masyarakat, tetapi juga menyulitkan,"keluhnya.

Dalam operasi Pasar Murah, Perum Bulog Wilayah NTT menawarkan harga beberapa bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dari pasaran yang disubsidi Bank Indonesia Provinsi NTT sebesar Rp 2.000 per komoditas, kecuali beras dan Pasar Murah ini akan digelar hingga Juni 2023, seperti disampaikan Manajer Bisnis Perum Bulog Wilayah NTT, Melky Lakapu pada Senin, 13 Maret 2023.

Baca juga: Beras Bulog Belum Cukup Penuhi Permintaan Pasar di Kota Kupang, 1 Ton Habis dalam 2 Jam

Dalam Pasar Murah, Bulog menjual beras medium dijual dengan harga Rp 9.000 per kilogram,Gula Pasir Rp 12.000 per kilogram, Tepung Terigu minyak goreng Rp 12.000 per liter, Bawang Putih Rp 26.000 per kilogram, Bawang Merah Rp 25.000 per kilogram, dan Cabai Merah Besar Rp 60.000 per kilogram.

Dari pantauan POS-KUPANG.COM sekita pukul 11.00 wita, petugas keamanan di pintu masuk Kantor Lurah Kelurahan Fatululi untuk mengatasi penumpukan warga mengantre, petugas mengatur warga per sepuluh orang dengan membagikan 1 kupon per orang untuk pembelian bahan kebutuhan pokok di Pasar Murah.

Baca juga: Peraturan Gubernur Larang Jual Rumput Laut ke Luar Daerah, Penyebab Harga Beras Naik di Sabu Raijua

Tampak seorang petugas membagikan kupon kepada warga yang masih bertahan mengantre. SSituasimasih cukup kondusif karena masih dalam pengawasan petugas keamanan dan juga masyarakat yang cukup patuh mengikuti arahan petugas.

Meskipun dibatasi untuk mengantre, namun warga tetap bertahan mengantre di luar pagar hingga berdesak-desakan di bawah terik di Kantor Lurah Kelurahan Fatululi sampai Pasar Murah ditutup. Mayoritas warga hanya menenteng beras 5 kilogram per orang. (dhe)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS