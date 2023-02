Pengadilan Agama SoE Gelar Pelantikan Pejabat

PELANTIKAN - Suasana kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Sekretaris Pengadilan Agama Soe, Ali Lingge dan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Megawati Talib, Jumat, 3 Februari 2023.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Adrianus Dini

POS-KUPANG.COM, SOE - Ketua Pengadilan Agama Soe, Muslih SHI., MH memimpin kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Sekretaris Pengadilan Agama Soe, Ali Lingge dan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Megawati Talib, Jumat, 3 Februari 2023.

Dalam prosesi sumpah tersebut Panitera Pengadilan Agama Soe dan Sekretaris Pengadilan Negeri Soe menjadi saksi.

Sebelumnya, Sekretaris Mahkamah Agung RI Prof. Dr. Hasbi, SH., M.H.melakukan rotasi pada seluruh pejabat kesekretariatan pada empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Pada posisi sebelumnya Sekretaris Pengadilan Agama SoE, Usman Asafah ST. MH., dimutasi dan menduduki jabatan baru sebagai Kepala Bagian Umum dan Keuangan pada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur.

Adapun Ali Lingge, S.Ag., MH., yang semula menjabat Sekretaris pada Pengadilan Agama Larantuka, kemudian dirotasi sebagai Sekretaris pada Pengadilan Agama SoE.

Pada momen yang sama diselenggarakan acara Pengantar Alih Tugas yaitu Usman Asafah dari Sekretaris Pengadilan Agama Soe bertugas menjadi Kepala Bagian Umum Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Kupang.

Sementara Daeng Kasmin Ila dari Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan menjadi Sekretaris Pengadilan Agama Atambua.

Ketua Pengadilan Agama Soe, Mushlih, dalam sambutannya menyampaikan selamat datang bagi dua pejabat baru dan terimakasih atas dedikasi pejabat yang beralih tugas.

“Selamat datang kepada pak Ali dan bu Megawati, saya berharap bisa berkolaborasi untuk memajukan PA Soe tercinta ini," katanya.

"Apresiasi setinggi-tingginya untuk pak Usman dan pak Daeng atas kinerja totalitas selama ini, selamat dan sukses di tempat yang baru, terimakasih atas dedikasinya selama di Pengadilan Agama Soe," ungkapnya.

Acara tersebut dihadiri oleh beberapa tamu undangan yaitu Ketua Pengadilan Agama Atambua beserta jajaran, Ketua Pengadilan Negeri Soe, Komandan Kodim Soe, serta seluruh pegawai Pengadilan Agama Soe. Acara tersebut dibuka dengan doa oleh Kepala Kantor Urusan Agama Amanuban Selatan. (din)

