Imlek 2023, Aston Kupang Hotel Hadirkan Promo Menarik 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Dalam rangka menyambut Hari Raya Imlek atau Tahun Baru Cina, Aston Kupang Hotel & Convention Center menghadirkan promo menarik.

Hal ini diungkapkan Food & Beverage Manager Aston Kupang Hotel, Hermansyah dan Marketing Communication Executive Aston Kupang Hotel, Leonora Agatha dalam Podcast Pos Kupang, Jumat, 13/01/2023.

Perayaan Imlek di Aston Kupang Hotel akan diadakan pada tanggal 21 Januari mendatang pukul 19.00 - 23.00 WITA.

"Yang kita rencanakan untuk acara Imlek ini, kalau dulu kan set menu ataupun set table, makanan hanya di-set up by table tapi sekarang mengikuti kebutuhan dari tamu - tamu yang ada dan tamu juga terbatas untuk ikut, kalau harus ikut dengan satu table berarti harus 10 orang seperti itu," kata Hermansyah.

"Tapi sekarang kita membuka kesempatan itu untuk semua kalangan dan bisa mengikuti baik itu dalam satu keluarga hanya dua orang, empat orang, itu bisa mengikuti acara dengan paket yang kita siapkan," lanjutnya.

Selain set menu table disiapkan juga paket all you can eat sehingga bagi yang datang hanya dua orang bisa juga mengikuti acara Imlek dengan menikmati paket perorangan.

"Kalau misalnya mau ikutan Chinese New Year all you can eat untuk set menunya terpisah tapi buffetnya bisa ikut dengan dua cara, bisa langsung beli terserah berapapun tapi kalau misalnya booking kamar room package khusus check in di tanggal 21 Januari untuk malamnya akan langsung free bisa ikut buffet all you can eat Chinese New Year di Aston," jelas Leonora.

Harga yang dipatok untuk Tahun Baru Imlek ini adalah Rp3.688.000 untuk paket set menu per 10 orang, sementara paket all you can eat, untuk anak - anak dipatok Rp158.000 dan untuk orang dewasa sebesar Rp268.000.

Sementara untuk Room Package di kelas Superior dipatok seharga Rp999.0000 dan kelas Deluxe sebesar Rp1.099.000 sudah termasuk sarapan dan makan malam tahun baru Imlek dan diskon 15 persen di outlet Martha Tilaar Salon & Day Spa diluar item promo.

Untuk acara malam tahun baru Imlek sendiri selain menikmati makanan khas Imlek, pengunjung juga akan disuguhkan dengan penampilan penyanyi lagu - lagu Mandarin dan juga barongsai.

Di samping itu, para pelanggan yang beruntung akan mendapatkan hadiah menarik ketika acara berlangsung.

Selain promo Imlek, Aston Kupang Hotel juga menyediakan promo all you can eat di Restoran Cina Lunghoa dengan patokan harga sebesar Rp165.000 per orang yang dibuka setiap hari Minggu pukul 10.00 hingga pukul 15.00 WITA.

Di Lunghoa para pelanggan bisa menikmati bermacam - macam menu mulai dari berbagai jenis mie, dimsum dan makanan lainnya yang disuguhkan secara live sehingga para pengunjung bisa menikmati makanan sepuasnya.