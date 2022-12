Lapas Lembata Juara Nasional Kompetisi Second Chance Star Season Dua

LAPAS - Lapas Lembata kembali mengukir prestasi. Mereka berhasil meraih gelar juara satu nasional kompetisi Second Chance Star Season Dua yang diadakan secara virtual.

POS-KUPANG.COM, LEWOLEBA - Lapas Lembata kembali mengukir prestasi. Mereka berhasil meraih gelar juara satu nasional kompetisi Second Chance Star Season Dua yang diadakan secara virtual.

Second Chance Foundation bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kembali menyelenggarakan kegiatan perlombaan berjudul “SC Star Season 2: Nothing is Impossible”.

Kegiatan berkonsep perlombaan seni pertunjukan ini terdiri dari tiga kategori, yaitu kategori lomba menyanyi, lomba menari dan lomba komedi tunggal (stand-up comedy).

Pada babak final yang dilaksanakan secara virtual pada hari Kamis, 8 Desember 2022, sebanyak 5 UPT Pemasyarakatan sebagai finalis unjuk kebolehan secara virtual melalui zoom dan ditayangkan secara langsung di YouTube Second Chance Foundation.

Sebelumnya, kelima kontestan berhasil mengalahkan ratusan peserta dari berbagai Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia yang mengikuti kompetisi ini.

Kompetisi ini diikuti oleh 5 orang warga binaan diantaranya 2 orang mengikuti lomba menari dan 3 orang mengikuti lomba menyanyi. Berdasarkan hasil seleksi, 2 warga binaan lomba menari berhasil masuk kategori 5 finalis terbaik dan melaju ke babak final kompetisi Second Chance Star Season 2.

Didampingi Kalapas Lembata, Andreas Wisnu Saputro, staf Lapas Lembata bersama Ketua Sanggar Nuba Gere Lembata, Didimus Ratu dan tim pendampingnya.

Dua perwakilan Lapas Lembata yang mengikuti kompetisi menunjukkan kebolehannya dalam gerak menari kepada para juri melalui tarian Dara di Ujung Ego yang merupakan tarian tradisional sejenis tarian perang masyarakat Kabupaten Lembata.

Tarian ini menceritakan perang antar saudara yang memperebutkan harta warisan.

Andreas Wisnu Saputro kepada wartawan mengatakan, berkat doa, usaha, latihan dan penampilan yang maksimal, Lapas Kelas III Lembata berhasil keluar sebagai juara 1 pada kompetisi ini.

“Terima kasih banyak kepada semua pihak yang terlibat, yang telah mendukung Lapas Lembata dalam kompetisi ini, akhirnya Lapas Lembata berhasil juara 1 lomba Second Chance Season 2 dan berhasil mengukir sebuah prestasi besar”, ucapnya.

“Terima kasih kepada Sanggar Seni Nuba Gere Lembata khususnya Ketua sanggar Bapak Didimus Ratu dan tim pendamping karena atas kerja samanya telah banyak membantu dan mendukung Lapas Lembata dalam kompetisi ini sehingga Lapas Lembata berhasil menjuarai Kompetesi Second Chance Star Season 2," sambung Andreas.

Dia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Second Chance Foundation yang telah memfasilitasi bakat dan potensi seni dari warga binaan Lapas Lembata.

“Semoga dengan adanya kegiatan ini, dapat mendorong para WBP agar tetap produktif dan berkreasi, meningkatkan bakat serta mental warga binaan walau berada dalam keterbatasan”, tutup Andreas. (*)

