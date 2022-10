Semarak HUT TNI ke-77, Lanal Pulau Rote dan Kodim 1627/Rote Ndao Tabur Bunga Serta Baksos Kasih 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Mario Giovani Teti

POS-KUPANG.COM, BA'A - Dalam rangka menyambut HUT TNI ke-77, Lanal Pulau Rote berkolaborasi dengan Kodim 1627/Rote Ndao melaksanakan acara tabur bunga dan bakti sosial di panti asuhan, Senin 3 Oktober 2022.

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan surat Panglima TNI Nomor B/3511-02/23/01/Spers tanggal 20 September 2022. Danlanal Pulau Rote, Letkol Laut (P) M. Noordin Mutaqien mengatakan, salah satu kegiatan yakni acara tabur bunga telah dilaksanakan.

"Dalam menyambut HUT TNI ke-77, kami berkolaborasi dengan Kodim 1627/Rote Ndao tadi telah melaksanakan salah satunya acara tabur bunga," kata Danlanal Pulau Rote.

Menurut Letkol Laut (P) M. Noordin Mutaqien, acara tabur bunga menjadi pengganti kegiatan ziarah ke taman makam pahlawan karena di Rote tidak ada taman makam pahlawan.

Kegiatan tabur bunga ini menurut Letkol Laut (P) M. Noordin Mutaqien dilaksanakan di TPI Tulandale, Kelurahan Merina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao.

"Tabur bunga ini, kita mengenang jasa-jasa pahlawan dan pendiri bangsa. Setelah tabur bunga, kita laksanakan bakti sosial di Panti Asuhan Yayasan Mercy Indonesia Cabang Rote Ndao, Desa Baadale, Kecamatan Lobalain," ungkap Letkol Laut (P) M. Noordin Mutaqien.

Pihaknya bersama Kodim 1627/Rote Ndao memberikan sembako berupa beras, telur, ada juga mie, gula dan sebagainya. Ia berharap, mudah-mudahan sembako yang diberikan bisa untuk satu bulan.

Sesuai dengan instruksi Bapak Panglima TNI, masih kata Letkol Laut (P) M. Noordin Mutaqien, rangkaian kegiatan menyongsong HUT TNI, yang pertama itu ziarah ke taman makam pahlawan ataupun tabur bunga, kedua bhakti sosial dan ketiga upacara peringatan yang akan dilaksanakan tanggal 05 Oktober nanti.

Selain itu, dirinya mengakui bahwa sinergitas antara TNI dan masyarakat bahkan semua elemen sudah terjalin dengan baik dan berlangsung sudah lama sejak TNI berdiri.