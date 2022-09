Rektor Unwira Kupang Buka Seminar Bertajuk Menuju Unwira yang Tangguh Unggul dan Memerdekakan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ray Rebon

POS-KUPANG.COM, KUPANG- Civitas Akademika Universitas Katolik Widya Mandira atau Unwira Kupang terdiri dari Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan antusias mengikuti seminar sehari yang dibuka Rektor Unwira Kupang Pater Dr. Philipus Tule SVD.

Seminar diselenggarakan oleh panitia menyongsong 40 tahun atau Pancawindu berdirinya Universitas swasta terbaik di NTT ini.

Pelaksanannya bertempat di Aula St. Hendrikus, Gedung Rektorat lantai 4, Kampus baru Unwira Penfui, Selasa 20 September 2022 sejak pukul 09. Wita berjalan sangat baik dengan menghadirkan Prof. Tans Felix M.A. Ph.D sebagai keynote speaker atau pembicara utama.

Rektor Unwira Kupang mengungkapkan bahwa usia 40 tahun adalah sebuah usia kematangan. Dimana untuk mengukur sebuah kematangan dalam usia tentu saja menggunakan banyak kriteria.

"Tetapi yang paling utama adalah Unwira harus terus sadar untuk bekerja keras dan juga harus berjuang dan berusaha untuk menjadi unggul dan membebaskan dalam arti yang sesungguhnya," tegas Rektor dua periode Unwira ini.

Menurut pakar Islamologi ini, yang harus unggul itu bukan saja lembaga Unwira tetapi juga seluruh civitas akademikanya.

"Semuanya harus tangguh, unggul dan membebaskan. Baik membebaskan secara internal maupun secara eksternal. Artinya membebaskan juga anggota masyarakat yang akan dilayani oleh dosen maupun mahasiswa," imbuh Pater Philipus.

Sebagai Rektor, Pater Philipus menyampaikan limpah terimakasih kepada Panitia Panca Windu yang telah merancang sebuah seminar dengan teori-teori akademik yang bisa dipakai memperkuat lembaga, memperkuat civitas akademika Unwira dan memperkuat masyarakat secara umum.

Seminar kemudian dilanjutkan dengan sesi pertama dengan presentasi materi dari Prof. Tans Felix M.A., Ph dengan Tema "On the power of knowing your majoir intelligence, Autosuggestion, total and independent learning.