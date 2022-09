Daftar Nama Peserta Penjurian Kompetisi Pidato Bahasa Inggris Sesi Pertama Hari Ketiga dan Judulnya

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Penjurian Kompetisi Pidato Bahasa Inggris dari program Ramai Skali Bank NTT memasuki hari ketiga, Sabtu, 3 September 2022.

Kompetisi hari pertama dan kedua untuk kategori Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan hari ketiga dimulai untuk kategori Sekolah Menengah Atas (SMA).

Berikut nama - nama peserta Kompetisi Pidato Bahasa Inggris kategori SMA beserta judul pidato masing - masing.

1. TITANIA VINSENSIA ADVENTRIS ELU WEA dari SMAS REGINA PACIS BAJAWA.

Judul : UTILIZING TECHNOLOGY-BASED BANK NTT SERVICE AS A SOLUTION TO ECONOMIC INEQUALITY.

2. KEZIA DANIELLE NASUTION dari SMA DIAN HARAPAN.

Judul : Melayani Lebih Sungguh di Era Digital.

3. BELLA PUSPITA dari MAN 1 FLORIM.

Judul : Bank NTT, Saving For The Future in The Pandemic Era.



4. YOHANES JUAN BOTHA dari SMAK ST THERESIA MBAY.