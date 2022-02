Harga Minyak Goreng di Kota Betun Malaka Belum Normal

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Nofry Laka

POS-KUPANG.COM, BETUN- Harga Minyak Goreng di Kota Betun, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, masih belum normal.

Pantauan POS-KUPANG.COM, Senin 14 Februari 2022 di salah satu pedagang ritel Kota Betun ditemukan harga minyak goreng bimoli per liter Rp 25.000 dan per lima liter Rp 115.000.

Pos Kupang mendata, minyak goreng bimoli per lima liter Rp 115.000. Minyak goreng khusus seperti minyak jagung golden bridge per liter Rp 77. 500.00, Tropicana Slim minyak jagung per liter Rp 73.500.00 dan

minyak goreng gading sakti per liter Rp 16. 500.00.

Hal ini juga dibenarkan oleh Neta Karyawan di salah satu pedagang ritel di Kota Betun ketika ditemui Pos Kupang.

Kepala Bagian Perekonomian Setda kabupaten Malaka, Jose Louis menyatakan, khusus di Kecamatan Malaka Tengah pihaknya sudah melakukan sosialisasi tentang peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2022 tentang harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng.

Bahwa, untuk minyak goreng curah itu dengan harga per satu liter Rp 11.500.00 yang kemasan sederhana Rp 13.500.00

Dan, untuk minyak goreng premium seperti bimoli dengan harga per liter Rp 14.00 dan per lima liter dengan harga Rp 70.000.

"Ini harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perdagangan, " katanya.

Hasil pantauan kita pada beberapa pedagang ritel di Kota Betun masih ada yang menjual dengan dengan harga yang tinggi. Dengan alasan pada umumnya yaitu minyak goreng itu masih stok lama.