Masih Ada Pengiriman Ternak Betina Produktif Keluar Sumba Timur

POS-KUPANG.COM, WAINGAPU -- Sampai saat ini masih banyak ternak betina produktif yang dikirim keluar Kabupaten Sumba Timur. Ternak itu kebanyakan ternak besar yakni kuda dan sapi.

Informasi yang diperoleh di Waingapu, Kamis 29 Juli 2021 menyebutkan, sampai sekarang masih ada ternak besar terutama seperti kuda dan sapi yang masih produktif dikirim atau diantar pulaukan.

Ternak ini keluarkan melalui Pelabuhan Rakyat Waingapu. Ternak-ternak ini diangkut dengan kapal motor dari Sumba Timur menuju Jeneponto, Sulawesi Selatan.

Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur, Ir. Yohanis Radamuri mengatakan, untuk antar pulau ternak, diproses oleh Pemerintah Sumba Timur kemudian dikirim ke Provinsi NTT agar mendapatkan surat keputusan antar pulau ternak.

Ditanyai soal ternak betina produktif, Yohanis mengatakan, ternak yang boleh keluar adalah ternak jantan dan tidak boleh betina.

"Jadi ternak betina produktif dilarang untuk diantar pulaukan. Kita tidak diberi izin untuk keluarkan ternak betina dan kalau ada pun itu hanya antar daerah di dalam provinsi, sedangkan di luar provinsi tidak diizinkan," katanya.

Dikatakan, sesuai SK Gubernur NTT,bahwa untuk antar pulau ternak, dengan syarat, sapi dengan berat 325 kg per ekor, kuda dengan berat 165 kg per ekor dan kerbau dengan berat badan 375 kg per ekor.

Karena itu, lanjutnya, pemerintah daerah mengikuti kuota yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi NTT.

"Biasanya pada bulan Februari atau Maret kita sudah dapat kuota dari provinsi," kata Yohanis.