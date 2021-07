Merawat Mutu Pembelajaran Siswa SD Berbasis Organisasi Keagamaan di Timor Barat Selama Covid-19

Oleh: Dr. Ir. Godlief Fredrik Neonufa, MT (SDGs Center UKAW-Kupang)

POS-KUPANG.COM - Pandemi Covid-19 telah muncul dan menyebar dengan cepat sejak akhir tahun 2019 hingga kini di seluruh wilayah Nusantara dengan intensitas berbeda.

Pemerintah Indonesia bersama berbagai elemen sosial kemasyarakatan terus berjuang melawan serangan Covid-19 yang tidak pandang bulu.

Perjuangan kian berat saat ini, mana kala muncul varian Delta dengan laju penyebaran dan tingkat penularan lebih tinggi dari varian sebelumnya.

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan kekacauan terhadap pilar-pilar ekosistem pendidikan konvensional yang telah mapan diterapkan pada berbagai jenjang pendidikan.

Kekacauan tersebut timbul dan menyebabkan kepanikan aktor-aktor pendidikan akibat ketidaksiapan menghadapi hantaman Covid-19 yang muncul tiba-tiba dan menimbulkan perubahan secara spontan.

Kekacauan ekosistem pendidikan berlanjut dan kian gawat karena belum satu pun metode penanganan Covid-19 ditemukan sebagai rujukan untuk mengatasi dan menghentikan pandemi ini sehingga memungkinkan proses pembelajaran kembali pulih.

Memang, situasi Covid-19 tak dapat diperkirakan kapan berakhirnya oleh siapapun (only God knows that).

Namun demikian, perubahan ekosistem pendidikan ke arah negatif tidak boleh dibiarkan untuk menentukan arahnya sendiri dan menjauh dari "garis kestabilan" mutu pendidikan yang diharapkan.

Itu sebabnya respon terhadap perubahan ekosistem pendidikan perlu diupayakan secara bersama-sama dengan giat oleh berbagai aktor (termasuk OKG) di dunia pendidikan agar mutu pendidikan, terutama proses pembelajaran tidak jauh meninggalkan garis kestabilan yang diharapkan.

