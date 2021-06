Undana Kupang Lepas 869 Wisudawan, Rektor Fred Benu Singgung Tantangan Perubahan Iklim

Undana Kupang Lepas 869 Wisudawan, Rektor Paparkan Tantangan Perubahan Iklim

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang melepas 869 wisudawan-wisudawati pada wisuda doktor, magister, profesi dan sarjana periode Juni 2021.

Acara wisuda yang digelar hybrid (daring dan luring) tersebut dipimpin Rektor Prof. Ir. Fredrik L. Benu, M. Si., Ph. D di Auditorium Undana, Senin 28 Juni 2021.

Hadir secara onsite, Wakil Rektor (Warek) Bidang Akademik Dr. drh. Maxs U. E. Sanam, M. Sc, Warek Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Ir. Jalaludin, M. Si, Warek Bidang Kemahasiswaan Dr. Siprianus Suban Garak, M.Sc, Warek Bidang Kerjasama dan Alumni, Ir. I Wayan Mudita, M. Si., Ph. D, Kepala Biro Administrasi, Akademik, Perencanaan dan Sistim Informasi (BAAKPSI) Drs. Jimmy Benu, M. Si, serta satu perwakilan wisudawan masing-masing fakultas danProgram Pascasarjana (PPs).

Sementara sejumlah anggota senat lainnya mengikuti acara wisuda secara daring melalui zoom meeting.

Rektor Prof. Fred dalam pidatonya mengatakan, 872 wisudawan tersebut terdiri atas, 29 magister, 11 profesi, dan 841 sarjana.

Ia menyebut, hingga saat ini, Undana telah menghasilkan jumlah total lulusan sebanyak 72.931 orang lulusan.

Banyak dari lulusan periode-periode sebelumnya yang kini telah berhasil dalam berbagai bidang, baik bidang pemerintahan, pendidikan, dunia usaha, maupun lembaga kemasyarakatan, baik pada tataran lokal, nasional, maupun internasional.

Dalam pidato berjudul Memasuki Masa Depan yang Kita Inginkan, Rektor Prof. Fred menyebut, pelaksanaan wisuda periode Juni setiap tahunnya bertepatan dengan perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia (World Environment Day) yang diperingati pada setiap 5 Juni.

Salah satu tantangan utama dari 15 tantangan yang dihadapi manusia pada era milenial ini, ungkap Prof. Fred, sebagaimana menurut The Millenium Project, sebuah lembaga think tank global yang didirikan pada 1996 di American Council for the United Nations University, adalah bagaimana mencapai pembangunan berkelanjutan dan mengatasi perubahan iklim global.