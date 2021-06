Aneh Bikin Lucu, Corona Makin Parah Pria India Ini Minta Indonesia Kirim Kuntilanak Usir Covid-19

POS-KUPANG.COM - Ada-ada saja, diduga stres karena kasus covid-19 terus melonjak, pria India ini minta Indonesia kirim kuntilanak untuk usir covid-19 dari negara itu.

Cuitan aneh dan bikin lucu itu kini vira di media sosial.

Sebuah akun @ixavieruncle meminta tolong ke Indonesia agar dikirimkan hantu kuntilanak

Pria berkumis asal India itu ternyata seorang Seleb twitter yang terkenal dengan cuitan-cuitan satire.

Ia mengaku merasa lelah dengan penanganan Covid-19 di India, sehingga ia menuliskan kalimat kocak seperti itu.

Hantu kuntilanak diminta supaya usir virus corona atau Covid-19 di negara itu.

"Indonesians , please release your Kuntilanak and all kinds of ghost to my country. Paman is too tired of the government."

Sontak banyak netizen mengomentari postingan lucu tersebut.

Ada yang menyebut hantu Kuntilanak bukanlah makhluk gaib terkuat dan disarankan untuk minta Nyi Roro Kidul.