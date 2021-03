Kata Rektor Unwira Kupang P Dr Philipus Tule, SVD: dorong Mahasiswa berinovasi saat pendemi

POS-KUPANG.COM - MERDEKA Belajar-Kampus Merdeka! Program Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim ini mulai dilaksanakan oleh perguruan tinggi negeri dan swasta, termasuk Unwira Kupang.

Seperti apa implementasinya? Bagaimana kurikulumnya? Apa sasaran yang ingin dicapai? Wartawan Pos Kupang Alfons Nedabang mewawancarai Rektor Unwira Kupang P Dr Philipus Tule, SVD dalam acara Ngobrol Asyik Bersama Pos Kupang dengan tema Kuliah Daring dan Eksistenti Unwira Kupang di Masa Pandemi Covid- 19, Senin (8/3). Berikut lanjutan petikan wawancaranya:

Bagaimana dengan perkuliahan daring tahun ini?

Kita sudah memutuskan untuk tetap menjalankan perkuliahan online/daring. Rektorat sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 16 tahun 2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Perkuliahan Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021.

Unwira juga telah menyelenggarakan KKN-PPM Online sejak tanggal 1 Februari hingga 4 Maret 2021 dengan 669 mahasiswa dan telah menghasilkan ratusan topik KKN tematik, antara lain pembuatan Paving Bricks/Paving Block dengan bahan sampah plastik serta Alat Cuci Tangan Berbasis Sensor oleh mahasiswa Teknik Sipil dan Ilmu Komputer.

Kita juga telah memberlakukan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dengan surat keputusan (SK) yang berkonsekuensi luas pada pemanfaatan pembelajaran daring/online bersama berbagai perguruan tinggi mitra kita dalam lingkup APTIK dan juga dengan perguruan tinggi negeri/swasta dan perguruan tinggi Islam di Jawa dan NTB melalui Program Permata Sakti dan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Unwira juga terlibat dalam Program Kampus Mengajar, yakni mahasiswa dan dosen melamar langsung ke Belmawa dan kita menunggu jawabannya.

Apakah persiapan sudah lebih matang?

Belajar dari pengalaman semester yang lalu, secara fisik dari aspek gedung/bangunan, sarana dan prasarana IT, serta semakin lebih banyak dosen yang mengikuti pelatihan keterampilan menggunakan IT, maka kita tampaknya lebih siap. Gedung rektorat baru 4 lantai dengan semua sarpras IT yang lebih lengkap, server baru, Indihome, bandwidth internet yang ditingkatkan menjadi 50 MBps dari 35 MBps sebelumnya di kedua kampus, yakni Merdeka dan Penfui.

Untuk bagian pembelajaran, langkah awal yang telah dilakukan oleh Unwira dalam implementasi Kampus Merdeka Merdeka Belajar adalah mempersiapan kurikulum yang dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan kompetensi baru melalui beberapa kegiatan pembelajaran di luar program studi serta pembelajaran di luar kampus agar dapat menghasilkan lulusan yang siap untuk memenangkan tantangan kehidupan yang semakin kompleks di Abad 21.