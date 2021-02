Negara Timor Leste Tak Lepas dari Revolusi di Portugal, Inilah 10 Fakta Tentang Revolusi Anyelir

POS-KUPANG.COM -- Revolusi Anyelir akan selalu menjadi bagian dari sejarah perjalanan Negara Timor Leste yang tak bisa dilupakan.

Sejarah Timor Leste tak lepas dari terjadinya revolusi di Portugal, yang dikenal sebagai 'Revolusi Anyelir'.

Meski diketahui kemerdekaan Timor Leste terjadi setelah pendudukan Indonesia, sebenarnya sebelum itu Bumi Lorosae pernah sekali mendeklarasikan kemerdekaannya.

Kemerdekaan itu hanya berlangsung 'seumur jagung', karena segera datang pasukan Indonesia menginvasi dan menjadikan Timor Leste, yang kala itu bernama Timor Timor, menjadi bagian wilayahnya.

Deklarasi kemerdekaan Timor Leste atas pendudukan Portugal kala itu dilakukan di bawah kekuasaan partai Fretilin, pada 28 November 1975.

Kesempatan itu datang setelah Terjadi penarikan pasukan Portugal dari Timor Leste.

Ketika itu, Portugal tengah disibukkan dengan kekacauan Revolusi Anyelir. Revolusi ini sendiri mengarah pada janji untuk membebaskan koloni.

Dikutip Kompas.com, melansir dari laman The Center for Justice and Accountability, kekosongan kekuasaan setelah penarikan pasukan Portugal kemudian banyak diisi oleh partai pro kemerdekaan dari akar rumput, yaitu Fretilin (Front Revolusioner untuk Timor Leste Merdeka).

Mereka mengambil peran semi-pemerintah dalam waktu-waktu ini.

Tindakan partai Fretilin itu sempat mendapat reaksi keras dari partai-partai lainnya, karena setiap partai memiliki misinya masing-masing.