Jelang Ulang Tahun Kedua, Ini yang Dilakukan Labuan Square

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO -- Tanggal 9 Maret setiap tahunnya merupakan tanggal ulang tahun Labuan Square, Jumat (26/2/2021).

Pada 9 Maret 2021 mendatang, Labuan Square akan merayakan ulang tahun kedua.

Dalam rilis yang diterima POS-KUPANG.COM, General Manager Labuan Square, Luse Adnan mengatakan, perayaan ulang tahun ini merupakan perayaan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Labuan Bajo khususnya pelanggan setia Dennys Group.

Hal tersebut, lanjut Luse Adnan, karena pada perayaan ulang tahun kedua ini merupakan pengumuman undian Gebyar Suerr Prizes Labuan Square yang telah berjalan 1 tahun dengan periode 8 Maret 2020 – 5 Maret 2021.

"Gebyar Suerr Prizes yang dimaksud adalah memberikan suerprise kepada pelanggan Dennys Group dengan hadiah utama berupa 1 unit mobil dan 6 unit handphone dengan syarat belanja senilai Rp 100 ribu per hari dalam 1 struck belanja di toko/tenant Labuan Square (CFC, Marcoffee, Miniso, DC Houseware, Royal Surf, & Drinkcorner) dan berbelanja senilai Rp 250 ribu per hari berlaku kelipatan di semua outlet Dennys Mart (Dennys Mart Surya Agung Cowang Dereng, Dennys Mart Surya Bahari Kampung Ujung, Dennys Mart Surya Abadi di Kampung Tengah, Dennys Mart Waemata, Dennys Mart Waenahi dan Zasgomart) dengan maksimal 20 kupon per hari dalam satu struck pembelanjaan," jelas Luse Adnan.

Lebih lanjut, konsep perayaan Labuan Square 2ⁿᵈ Anniversary ini tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah yaitu diadakan secara virtual Live menggunakan sosial media (sosmed) Instagram (IG) dan Facebook (FB) dari akun sosmed Labuan Square, serta membatasi penonton yang hadir saat dilakukan undian.

Selain kegiatan pada hari H tersebut, ada beberapa kegiatan penting yang dilakukan panitia dan beberapa karyawan Dennys Group yaitu melakukan 'Jalan Sehat' pada tanggal 26 Februari 2021.

"Rute perjalanan dari Labuan Square-Puncak Waringin-Kampung Ujung-Labuan Square) dan pada 3 Maret 2021 dengan rute perjalanan Dennys Mart Surya Agung Cowang Ndereng-Wae Kesambi-Dennys Mart Surya Agung Cowang Ndereng, untuk memberikan informasi kepada masyarakat Labuan Bajo terkait waktu dan mekanisme pelaksanaan pengumuman undian Gebyar Suerr Prizes," imbuhnya.

Selanjutnya, pada 5 Maret 2021 pukul 21.00 Wita, lanjut Luse Adnan, merupakan hari terakhir memasukkan kupon undian ke dalam kotak undian dan selanjutnya akan dilaksanakan penyegelan kotak undian oleh pihak kepolisian, Dinas Sosial Kabupaten Mabar dan notaris.

"Tanggal 7 Maret 2021 pukul 17.00 Wita merupakan acara puncak dari Labuan Square 2ⁿᵈ Anniversary serta pengumuman pemenang yang beruntung mendapatkan hadiah hiburan berupa 6 unit handphone dan hadiah utama 1 unit mobil yang dilaksanakan secara virtual LIVE melalui IG (https://www.instagram.com/labuansquare) dan FB (https://m.facebook.com/labuan.square.3.) akun sosmed Labuan Square," jelasnya.

Bagi para penonton yang ingin menyaksikan pengumuman undian secara langsung di tempat, akan dibatasi jumlahnya yaitu sebanyak 30 orang pertama yang datang di pukul 17.00 Wita.

"Hal ini dilakukan mengingat Kabupaten Mabar masih dalam masa pandemi Covid-19," katanya.

Terkait mekanisme penarikan kupon pemenang hadiah hiburan berupa 6 unit handphone dan 1 unit mobil, akan dilakukan oleh penonton yang hadir di tempat. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana).