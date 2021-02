POS-KUPANG.COM - Pos Kupang Media Terbaik Bali-Nusra IPMA 2021

Harian Pagi Pos Kupang dinobatkan sebagai Surat Kabar Harian Regional Bali & Nusra Terbaik.

Anugerah ini merupakan ajang Indonesia Print Media Awards (IPMA) 2021.

Ajang ini diselenggarakan oleh Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat Rabu 24 Februari 2021 pukul 14.00 WIB.

Selain The 12th Indonesia Print Media Awards (IPMA) 2021 ada juga The 10th Indonesia Students Print Media Awards (ISPRIMA) 2021, dan The 8th Indonesia Young Readers Awards (IYRA) 2021.

Ajang IPMA, InMA, IYRA, dan ISPRIMA ini merupakan ajang kompetisi desain sampul muka dan konten tahunan bagi seluruh pengelola media cetak di Indonesia, pengelola inhouse magazine di setiap korporasi dan lembaga, serta rekan – rekan pers mahasiswa di seluruh Indonesia.

Meski terasa berbeda karena diselenggarakan di tengah pandemi, tak mengurangi antusiasme baik para peserta untuk mengerahkan karya terbaik maupun juri dalam menentukan kandidat pemenang.

Mengangkat tema “Innovative Collaboration Beyond Pandemic”, apresiasi rutin persembahan Serikat Perusahaan Pers (SPS) tahun ini diikuti 548 entri dan melibatkan sembilan orang juri.

Mereka adalah Ahmad Djauhar (Dewan Pers), Asmono Wikan (Sekretaris Jenderal SPS Pusat), Danu Kusworo (Redaktur Foto Harian KOMPAS), Ika Sastrosoebroto (President Director Prominent PR), Ndang Sutisna (Direktur Eksekutif First Position Group), Oscar Matulloh (Kurator dan Pewarta Foto Independent), Mas Sulistyo (Design Director DM ID), Nina Mutmainnah (Ketua Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI), dan Agus Sudibyo (Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers).

Proses penjurian dilakukan secara off-line dan on-line, awal Februari 2021.