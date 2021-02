Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi: Barang Indonesia Semakin Kompetitif

POS-KUPANG.COM - Menurut Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, membuka pasar ekspor baru menjadi amanat dari Presiden Joko Widodo kepada dirinya.

Lutfi berkeyakinan, ke depan produk dalam negeri akan semakin kompetitif dengan negara lain. Menteri Perdagangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini mengatakan, banyak sekali perubahan produk dalam negeri sejak 6-7 tahun lalu.

"Sekarang ini kita adalah penghasil stainless steel nomor 2 di dunia karena investasi di satu tempat, yakni Sulawesi Tenggara dari Morowali. Ini menyebabkan industri tumbuh," ujar Lutfi saat berbincang bersama jajaran redaksi Tribun Network, yang dipandu Direktur Pemberitaan Febby Mahendra Putra, Selasa (16/2/2021).

Dalam diskusi secara virtual ini, Lutfi juga memaparkan bagaimana Indonesia akan berevolusi jadi negara penjual barang industri dan industri berteknologi tinggi. Berikut petikan wawancara Tribun Network dengan Muhammad Lutfi:

Bisa disebutkan negara mana yang daya belinya mampu menyerap produk-produk ekspor kita?

Berdasarkan data tahun 2020, yang positif dan saya bangga adalah Amerika Utara, terutama Amerika Serikat (AS) itu kita surplus 11 miliar dolar AS. Kemudian, (ekspor ke) Eropa itu di 2020 tumbuh 17,07 persen, Eropa Timur hampir 10 persen, Asia Timur yakni Korea Selatan, Jepang, China itu tumbuhnya 4 persen Lalu, kalau kita lihat Afrika Timur itu 8 persen.

Mungkin kalau Afrika Utara turun 3,12 persen karena saya yakin ini kita kirim Kijang atau Xpander ke negara di Afrika Utara kalau memiliki perjanjian perdagangan, di Afrika Utara sana berbahasa Perancis, itu akan menjadi pasar luar biasa.

Kalau di Afrika Selatan itu ada 4 negara, juga akan jadi pasar luar biasa buat Kijang sama Xpander kita.

Daya belinya masih ada di wilayah itu?

Bagus, jadi kalau melihat 10 besar destinasi ekspor terbesar Indonesia yang sama jumlahnya hampir dua pertiga ekspor non migas. China itu tahun 2020, kita ekspor 29 miliar dolar AS, tapi impornya 39 miliar dolar AS. Itu kita defisit kira-kira 9,42 miliar dolar AS.