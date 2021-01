Terkuak Segini Gaji Joe Biden Sebagai Presiden AS, Disebut Lebih Rendah dari Donald Trump, Kok Bisa?

Terkuak Segini Gaji Joe Biden Sebagai Presiden AS, Disebut Lebih Rendah dari Donald Trump Benarkah?

POS-KUPANG.COM - Terkuak Segini Gaji Joe Biden Sebagai Presiden AS, Disebut Lebih Rendah dari Donald Trump Benarkah?

Joe Biden sudah resmi dilantik menjadi Presiden Ke-46 Amerika Serikat.

Joe Biden dilantik pada Rabu (20/1/2021) waktu Amerika.

Baca juga: Hubungan dengan China Makin Rumit, Benarkah Timor Leste Kini Merapat ke Australia? Cek Fakta

Baca juga: Silakan Klaim Kode Redeem FF Sabtu 23 Januari 2021 Terbaru Server Indonesia dari Garena

Baca juga: Pasien Berusia 57 Tahun Reaktif Antigen di Timor Tengah Utara Meninggal Dunia, Begini Kronologinya

Menjabat presiden, Biden tentu saja akan menerima gaji baru sebagai presiden.

Berapa besar gaji presiden Amerika Serikat?

Sebagai presiden Amerika Serikat, Biden akan mendapatkan $400.000 atau sekitar Rp5,6 miliar (kurs Rp14.000/dolar AS) setiap tahun.

Dengan kata lain, Biden menerima gaji sebesar Rp467 juta per bulan.

Dibandingkan dengan gaji sejumlah pemimpin dunia lainnya, gaji Presiden Amerika relatif lebih rendah.

Malah, bila dibandingkan dengan gaji Perdana Menteri (PM) Singapura, Lee Hsien Loong, gaji Biden tiga kali lebih rendah.

()John Roberts, Ketua Mahkamah Agung AS (kanan) mengambil sumpah jabatan kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden (membelakangi lensa)saat upacara pelantikan di Front Barat Capitol AS pada 20 Januari 2021 di Washington, DC. Joe Biden menjadi Presiden Ke-46 Amerika Serikat.

Lee Hsien Loong digaji sebesar $1,61 juta (Rp22,54 miliar) atau Rp1,88 miliar per bulan.