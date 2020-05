Dukhan & Asteroid Tabrak Bumi Besok Jumat 15 Ramadhan, Ini Penjelasan LAPAN

POS KUPANG.COM- Viral isu akan terjadi Dukhan dan asteroid tabrak bumi besok Jumat 15 Ramadhan 1441 H / 8 Mei 2020 sudah dipastikan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN bahwa kabar itu tidak benar.

Isu Dukhan atau Dukhon yang disebut akan terjadi pada Jumat hari ke-15 Ramadhan 1441 H atau 8 Mei 2020 besok sempat viral di grup-grup WhatsApp atau medsos.

Dukhan dalam Bahasa Arab artinya adalah kabut atau asap gelap yang menyelimuti Bumi karena adanya benda antariksa menabrak bumi.

Sehingga peristiwa Dukhan selalu dikaitkan dengan tanda-tanda kiamat sudah dekat.

Warganet pun sempat dibuat was-was atas kabar tersebut.

Narasi yang beredar

Kabar ini, salah satunya tersebar melalui Twitter dan direspons oleh warganet.

Sejumlah warganet pun mempertanyakan kebenaran dari informasi ini.

"Ada yang tau info OFFICIAL yang bilang ada asteroid yg bakal nabrak bumi 8 May 2020/15 Ramadhan? I can't find any" tanya admin akun @Rayaaap.

"Buat temen2 ni sekedar info aja, tapi belom tau kepastinnya yaa buat jaga2 aja di hari Jum'at 8 Mei 2020 jam 4.48 WIB diperkirakan akan terjadi jatuhnya asteroid apollo," tulis admin akun @mikohenk.