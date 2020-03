Karyawan BBPP Kupang terapkan Working From Home demi cegah penyebaran Covid-19

POS-KUPANG.COM | NOELBAKI - Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang ( BBPP Kupang) Drh. Bambang Haryanto, MM telah menginstruksikan jajarannya soal Jadwal Working From Home (WFH) diatur dengan ketentuan jumlah kehadiran pegawai 50% dari jumlah populasi pegawai. Ini dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19

Melalui Kasubbag Kepegawaian dan Rumah Tangga BBPP Kupang, Sitti Aminah Daiman untuk melakukan Pembagian jadwal dimaksud.

Pengaturan jadwal piket pegawai yang bertugas secara WFH dibagi dua mulai tanggal 18 - 24 Maret 2020 dan 26 - 31 Maret 2020.

Kepala BBPP Kupang, Bambang Haryanto menyampaikan bahwa Surat Edaran Menteri PANRB No.19 Tahun 2020 sebagai acuan bagi setiap pegawai dalam pencegahan atau meminimalisir penularan wabah Infeksi Corona Virus di lingkungan BBPP Kupang.

" Meskipun sebagian Pegawai bekerja dari rumah, pastikan layanan publik tetap berjalan dan jadi prioritas, " ujar Bambang.

Walau Working From Home, pegawai di berikan rambu-rambu untuk di taati pada saat WFH dan pegawai di pantau setiap hari pagi dan siang hari melalaui Tele Conference.

Tata aturan penyesuaian system kerja Working From Home (WFH) sebagai berikut,

a) Patut di perhatikan dan di resapi bahwa system ini adalah Working From Home (WFH) bukan Libur atau Liburan atau enak-enakan di rumah,

b) Bagi pegawai administrasi yang dapat giliran Working From Home (WFH) wajib menyelesaikan pekerjaannya di rumah laporan , entri data dll.

c) Bagi pegawai yang Working From Home (WFH) wajib siap di mintai data, laporan dll, bila kantor dalam keadaan mendesak membutuhkan pegawai bisa keluar rumah untuk ke kantor beberapa saat.

d) Jadual piket pegawai Working From Home (WFH) tidak bisa di rubah atau saling tukar tanggal karena data pegawai yang working from home sudah di serahkan ke kantor pusat.

e) Wajib Mengisi Ekinerja

f) Bagi yang Working From Home (WFH) absennya melalui input aktifitas harian

g) Bagi yang dmasuk kantor absennya tetap di mesin absen dan mengisi aktifitas harian.