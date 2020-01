Miss Universe 2019 Zozibini Tunzi Datang di Sumba, Ini Harapan Bupati Gidion

Seorang Miss Universe 2019 Zozibini Tunzi datang di Sumba, ini harapan Bupati Sumba Timur Gidion Mbilijora

POS-KUPANG.COM | WAINGAPU - Miss Universe 2019 Zozibini Tunzi asal Afrika Selatan datang ke pulau Sumba. Zozibini Tunzi tiba di Waingapu melalui Bandara Umbu Mehang Kunda (UMK) Waingapu dan disambut langsung oleh Bupati Sumba Timur Drs. Gidion Mbilijora, Kamis (23/1/2020).

Kedatangan Zozibini Tunzi di pulau Sumba mengunjungi sejumlah spot wisata terkenal di Sumba dengan disponsori sebuah produk minuman You C 1000 atau minuman bervitamin C tinggi.

Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Parbud) Kabupaten Sumba Timur, Yudi Umbu T. T. Rawambaku kepada POS-KUPANG. COM, Minggu (26/1/2020) mengatakan, kedatangan Zozibini Tunzi di pulau Sumba mengunjungi sejumlah spot wisata terkenal di Sumba dan disponsori produk you C 1000 atau minuman bervitamin C tinggi.

Kata dia, Zozibini Tunzi bersama tim di Sumba selama 3 hari untuk melakukan shooting di sejumlah lokasi sebagai spot wisata. Zozibini Tunzi bersama tim untuk di Sumba Timur mengunjungi pantai Walakiri, bukit Tanau dan Bukit Wairinding dan juga di Sumba Barat di Kampung Tarung.

Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora, M.Si kepada POS-KUPANG.COM, Minggu (26/1/2020) mengaku bangga dengan kedatangan Miss Universe Zozibini Tunzi di Pulau Sumba. Bupati Gidion bangga karena kedatangan Miss Universe itu tentu semakin banyak orang yang mengenal Sumba yang merupakan salah satu dari 33 pulau terindah di dunia.

Bupati Gidion juga berharap agar kedatangan Miss Universe ini semakin banyak wisatawan yang mengenal Sumba dan mau datang ke Sumba.

"Saya berharap dengan kedatangan Miss Universe semakin banyak orang yang mengenal Sumba dan mau datang ke Sumb. Karena beliau itu Public Figur yang dapat menjadi magnet bagi org lain untuk berwisata ke Sumba, apalagi kunjungan beliau memang untuk menikmati obyek-obyek wisata di Sumba,"pungkas Gidion. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo)