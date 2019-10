Federal Oil Gandeng PT Aneka Niaga Jadi Dealer Resmi di NTT

POS-KUPANG.COM/Yeni Rachmawati

Area Sales Manager Bali dan Nustra Federal Oil, Ida Bagus KM Yogi Matsyendra, Operational Manager Aneka Niaga Nelson Joni Nan, Director Branch Office Bali dan Nustra PT Maxima Inti Perkasa, Andras Liem pose bersama pada acara Gathering Apresiasi PT Aneka Niaga di In and Out Resto, Sabtu (19/10/2019) malam.