BTS Duduki Peringat Pertama Grup Idola untuk Bulan Mei 2019 Diikuti BLACKPINK dan TWICE.

Institut Reputasi Perusahaan Korea baru-baru ini merilis nilai merek untuk grup idola untuk bulan Mei.

Menurut data, BTS berada di puncak dengan indeks reputasi merek 24.441.487.

Diikuti oleh BLACKPINK dan TWICE, dengan indeks reputasi merek masing-masing 8.002.206 dan 7.702.170.

BTS mencetak 22 data dikompilasi dari 24 April hingga 25 Mei.

Brand Group di Korea Selatan Saat Ini (Image Source: Korea Institute of Corporate Reputation )

Grup idola lainnya yang diperingkatkan dalam daftar adalah (dalam urutan) IZ * ONE, NU'EST, OH MY GIRL, Red Velvet, EXO, INFINITE, Lovelyz, AB6IX, Winner, EXID, NCT, The Boyz, MAMAMOO, SEVENTEEN , BIGBANG, (G) I-DLE, Girls 'Generation, Weki Meki, GFRIEND, SHINee, TXT, GWSN, Super Junior, Cosmic Girls, [tinta, fromis_9, dan BTOB.

Selamat untuk semua yang masuk daftar!

