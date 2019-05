Waduh, Baju Momo TWICE Melorot Saat Latihan, Penggemar Langsung Soroti Stylist Para Member

Waduh, Baju Momo TWICE Melorot Saat Latihan, Penggemar Langsung Soroti Stylist Para Member

POS-KUPANG.COM - Girl grup asal Korea Selatan TWICE baru saja melakukan comeback.

Setelah comeback dengan album Fancy You, TWICE dijadwalkan akan melakukan tur dunianya.

Baru-baru ini, TWICE tampil di FINA Super Concert di Gwangju.

• Waduh, Jisoo BLACKPINK dan Dahyun TWICE Kenakan Baju yang Sama, Siapa yang Lebih Cantik?

• Inilah 4 Alasan Kamu Wajib Menantikan Comeback TWICE Hari ini, Catat Waktunya!

• TWICE Rilis Foto Teaser Jelang Comeback dan Jadwal Tur Dunia 2019, Indonesia Termasuk?

Jelang tampil, para member melakukan latihan beberapa lagu hits mereka, yakni Fancy dan Yes or Yes.

Para member muncul di panggung menggunakan baju performance mereka dan melanjutkan latihan mereka seperti biasa.

Your browser does not support video.

Tetapi yang menarik perhatian banyak penonton adalah kenyataan jika salah seorang member, Momo, tampaknya agak tidak nyaman sesaat setelah latihan dimulai.

Saat itu, Momo mengenakan atasan halter yang diikat di belakang lehernya.

Your browser does not support video.

Tetapi selama pertunjukan, nampaknya ikatan tersebut tak mengikat sempurna dan menyebabkan baju Momo mengalami "malfunction".

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Momo pun segera meraih bagian atasnya dan berusaha mengingatnya kembali.