Inilah 4 Alasan Kamu Wajib Menantikan Comeback TWICE Hari ini, Catat Waktunya!

POS-KUPANG.COM - April makin ramai dengan comeback dari para idol kpop, salah satunya TWICE.

Hari ini, Senin (22/4/2019), giliran TWICE yang bakal merilis album baru nih.

TWICE akan merilis mini album ketujuhnya yang bertajuk FANCY YOU dengan title track berjudul FANCY.

Comeback ini hanya berselang 5 bulan setelah comeback YES or YES.

Setelah merilis foto dan video teaser, yuk cari tahu apa sih alasan kenapa kita harus menantikan comeback TWICE kali ini.

1. Genre dan konsep baru

Sejak debut, TWICE dikenal sebagai girlband yang punya konsep cute dan imut. Tapi comeback kali ini, TWICE muncul dengan konsep yang powerful.

2. Merajai chart

TWICE dikenal sebagai girlband yang punya fans loyal.

Jadi, enggak salah lagi kalau lagu-lagu TWICE selalu ada di chart musik.

Beberapa lagu populer dari TWICE kayak OOH-AHH, CHEER UP, TT, Likey, Signal, YES or YES, dan lainnya jadi lagu yang selalu bertahan di chart musik.

