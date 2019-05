Pemilik Resotran di New York Dikecam Karena Videokan BTS dan Bandingkan BTS Dengan BIGBANG.

BTS sangat sibuk dengan melakukan, menyusun dan menghasilkan konten yang disukai penggemar mereka.

Banyak ARMY tahu bahwa penting agar BTS diberi privasi dan ruang pribadi ketika mereka bisa.

BTS (koreaboo)

Terutama saat grup melakukan tur internasional, sebagian besar penggemar tahu bahwa penting untuk membiarkan mereka bersantai dan menikmati waktu henti mereka.

Sayangnya, mengingat ketenaran BTS terkadang hal ini tidak mungkin berjalan dengan mulus.

Dilansir dari Koreaboo, saat ini BTS tinggal di New York selama Love Yourself: Speak Yourself World Tour.

Tapi mereka difilmkan oleh co-pemilik restoran BBQ Korea saat mereka makan di sana.

BTS (koreaboo)

BTS makan barbekyu populer Korea, Kang Ho Dong Baekjeong dan secara tidak sengaja direkam oleh pemilik bersama Bobby Kwak saat mereka sedang makan.

Video tersebut kemudian diposting di akun Instagram-nya yang menyebabkan kekecewaan yang meluas atas pelanggaran privasi BTS.

