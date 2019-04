Waduh, Jisoo BLACKPINK dan Dahyun TWICE Kenakan Baju yang Sama, Siapa yang Lebih Cantik?

POS-KUPANG.COM - Jisoo BLACKPINK dan Dahyun TWICE terciduk mengenakan pakaian yang sama.

Kedua girl band ini baru saja melakukan comeback mereka di Bulan April ini.

Jisoo BLACKPINK dan Dahyun TWICE mengenakan pakaian yang sama saat perform di atas panggung.

Jisoo BLACKPINK mengenakan pakaian hitam pada saat tampil sebagai bintang tamu di The Late Show with Stephen Colbert bulan Februari lalu.

Jisoo BLACKPINK memadukan pakaian hitamnya dengan ikat pinggang mewah dan anting-anting.

Jisoo BLACKPINK

Sementara Dahyun TWICE terlihat mengenakan pakaian yang sama di showcase terbaru TWICE untuk mini album baru mereka, Fancy You.

Dahyun TWICE mengenakan pakaian itu tanpa aksesori yang mencolok dan tampak sempurna dengan rambut birunya.

Dahyun TWICE

Atasan beludru one shoulder cantik ini adalah atasan yang dikeluarkan rumah mode Perancis, Isabel Marant.

Atasan Isabel Marant

Sementara dua idola mengenakan pakaian yang sama, mereka terlihat sangat cantik dengan cara unik dengan gaya mereka sendiri!