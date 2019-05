Jennie BLACKPINK Sempat Alami Situasi Tak Menyenangkan Ketika Konser di London

POS-KUPANG.COM- Member Girlband asal Korea Selatan, BLACKPINK, Jennie sempat terjebak di bawah panggung ketika BLACKPINK konser di London, Inggris.

London, Inggris menjadi salah satu tempat yang dikunjungi BLACKPINK dalam tour konsernya keliling dunia kali ini. .

Namun dalam konser BLACKPINK tersebut rupanya ada kejadian yang tak mengenakan.

Digelar di Wembley Arena, London, Inggris, pada 22 Mei 2019, konser BLACKPINK diwarnai kejadian tak mengenakkan.

Jennie, salah satu member girlband bentukan YG Entertainment itu mengalami kesalahan teknis yang tidak terduga.

Ketika setiap member bergiliran tampil solo untuk menunjukkan bakat masing-masing, beberapa hal tidak berjalan sesuai rencana untuk aksi "Solo" Jennie.

Bagian panggung bergerak yang seharusnya mengangkut Jennie dari bawah ke atas, tiba-tiba berhenti bekerja.

Akibatnya, Jennie tidak dapat tampil di atas panggung tepat waktu.

Meski begitu, dia bisa menangani situasi dengan tenang dan menjelaskannya kepada BLINK, nama penggemar BLACKPINK, yang hadir.

"Maaf atas (kerusakan) lift-nya dan sedikit jeda yang terjadi he he he. Saya terjebak di bawah lift, saya yang... 'Saya harus naik!'. Saya berhasil (naik panggung) menggunakan tangga," kata Jennie sambil tertawa kecil.

Beruntung, para BLINK tidak mempermasalahkan kesalahan teknis itu dan tak menghentikan mereka menikmati konser BLACKPINK.(*)

