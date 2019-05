Konser di Brasil, Video Jimin BTS Menangis Saat Bawakan Lagu The Truth Untold Viral, ARMY Panik!

Konser di Brasil, Video Jimin BTS Menangis Saat Bawakan Lagu The Truth Untold Viral, ARMY Panik!

POS-KUPANG.COM - Jimin BTS tertangkap kamera ARMY tengah menangis saat membawakan lagu The Truth Untold dalam konser Love Yourself: Speak Yourself di Allianz Parque, Sao Paulo, Brasil.

Boygroup asuhan Big Hit Entertainment, BTS, saat ini diketahui tengah menggelar konser di Brasil selama dua hari, yakni 25 dan 26 Mei 2019 waktu setempat.

Jimin BTS diketahui menangis menjelang lagu The Truth Untold berakhir.

Jungkook merangkul Jimin BTS yang menangis saat membawakan lagu The Truth Untold di konser Brasil, Sabtu (25/5/20190 waktu setempat. (YouTube / Super Twins Ativar)

Bahkan Jungkook BTS harus menggantikan bagian Jimin di akhir lagu karena masih terus menangis.

Dalam video yang beredar di Twitter, Jimin tampak menutupi wajahnya menggunakan tangan dan menundukkan kepala.

Jimin BTS juga sempat membungkukkan badannya.

Di akhir lagu, Jungkook menghampiri Jimin yang masih menangis dan merangkulnya.

Banyak ARMY menyebutkan Jimin menangis karena kondisinya yang sakit selama konser berlangsung.

Merasa khawatir karena Jimin BTS menangis, ARMY pun memberikan dukungan mereka lewat cuitan-cuitan di Twitter.