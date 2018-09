Drakor 'The Smile Has Left Your Eyes' Segera Tayang, Lihat Adegan Jung So Min Marah Pada Seo In Guk!

Drama Korea The Smile Has Left Your Eyes

POS-KUPANG.COM - Drama Korea terbaru dari tvN 'The Smile Has Left Your Eyes' bakal segera menghiasi hari-hari kalian para penikat drakor!

Drama Korea atau drakor 'The Smile Has Left Your Eyes' ini adalah drakor pengganti 'Familiar Wife' yang bakalan segera tamat!

Drama Korea atau drakor 'The Smile Has Left Your Eyes' ini merupakan remake dari drama Jepang yang populer pada tahun 2002 dengan judul yang sama.

Drakor ini dibintangi oleh Seo In Guk, Jung So Min dan Park Sung Woong serta bakal diarahkan oleh sutradara Yoo Jae Won.

Drakor ini menceritakan kisah seorang tersangka pembunuhan, Moo Young (diperankan oleh Seo In Guk), seorang perempuan yang berbagi masa lalunya yang tragis (Jung So Min), dan saudaranya, seorang detektif yang diperankan oleh Park Sung Woong.

Dilansir dari Soompi, tvN pun resmi merilis foto-foto drama ini pada Kamis (20/9/2018).

Foto tersebut menunjukan potongan adegan yang kontras antara Jung So Min dan Seo In Guk.

Jung So Min terlihat tegang dan marah tapi ekspresi santai justru diperlihatkan Seo In Guk!

Potongan adegan drakor 'The Smile Has Left Your Eyes' (Soompi)

Jung So Min juga menatap dingin pada Seo In Guk, sementara dia malah tersenyum geli padanya. Jung So Min, bagaimanapun, tidak tampak terhibur sedikitpun, dan auranya berdenyut kemarahan yang bahkan dapat dirasakan oleh pemirsa.

Potongan adegan antara Jung So Min dan Seo In Guk dilakukan di Eumseong di Provinsi Chungcheong Utara. Mereka tiba di lokasi dengan senyuman cerah dan mendiskusikan adegan secara mendalam dengan sutradara.

Setelah bekerja keras melatih emosional, kedua artis itu dilaporkan membuat semua orang tertarik dengan akting mereka yang penuh gairah saat mereka memfilmkan adegan menegangkan.

Kru produksi mengatakan “Dalam drama, Seo In Guk dan Jung So Min terikat oleh takdir yang mengejutkan dari pertemuan pertama mereka. Silakan menantikan konsekuensi dari pertemuan mereka dan cerita tersembunyi yang mengikat keduanya bersama,”.

'The Smile Has Left Your Eyes' akan tayang perdana pada 3 Oktober pukul 9.30 malam. KST dan akan tersedia di Viki!

(pos-kupang.com/eflin rote)

