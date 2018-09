Drama Korea Mengajarkan Tentang Ketulusan Cinta Sejati Dan Manfaat Lain Seperti Ini

POS-KUPANG.COM - Mau belajar tentang ketulusan cinta sejati, nontonlah drama Korea, kamu bisa lebih memaknai arti cinta.

Seantero negeri ini, siapa yang tidak kenal aktor dan aktris Korea Selatan Song Jong Ki, Park Bo Gum, Kim Woo Bin, Lee Jong Suk, Kim Soo Hyun, Lee Min Ho, Jo In Sung, So ji Sub, Kim Rae Won, Song Hye Kyo, Park Shin Hye, Jun Ji Hyun, dan Shin Min Ah.

Deretan selebritas asal Korea Selatan ini sudah mencuri hati hampir semua kelompok masyarakat. Dari remaja, hingga ibu-ibu. Bahkan, tak jarang paruh baya ternyata gandrung drama yang mereka bintangi.

Apalagi, akses untuk menonton aksi mereka terbilang mudah. Stasiun televisi di Indonesia juga selalu membeli hak siarnya. Bahkan di internet, drama serial berseliweran.

Banyak yang skeptis menganggap drama korea memberi pengaruh yang negatif. Namun, bisa jadi orang-orang tersebut adalah orang yang tidak pernah menonton drama itu.

Memangnya, apa sih manfaatnya?

1. Kaya informasi dan ilmu

Hal yang unik dari drama korea adalah latar belakang ceritanya. Setiap peran akan memiliki tema unik yang selalu dikupas tuntas.

Entah itu seputar dunia kedokteran, psikologis, pendidikan, hukum, sains, kepolisian, bahkan sejarah.

Secara tidak langsung pecinta drama korea belajar banyak dari situ. Bukan saja memanjakan mata dari kecantikan dan ketampakan pemerannya, tapi juga terpaksa belajar kalau mau ikut jalan ceritanya.