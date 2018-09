10 Idol KPop ini Tampil Mempesona di Drama Korea Bertema Sejarah, Salah Satunya Member BTS!

POS-KUPANG.COM - Selama bertahun-tahun, banyak idol Kpop yang beralih ke film dan drama Korea untuk menunjukkan jika mereka mampu beraksi di layar.

Tidak hanya bernyanyi dan menari di atas panggung, para idol Kpop ini pun mampu berakting dalam sebuah drama Korea.

Tidak hanya di drama bertema cinta, para idol Kpop ini juga tercatat pernah berakting di drama Korea bertema sejarah.

Dilansir dari Soompi, berikut idol Kpop pria yang miliki akting yang mengesankan saat bermain dalam drama bertema sejarah!

1. D.O EXO (100 Days My Prince)

D.O EXO saat ini membintangi drama terbaru tvN '100 Days My Prince'. Dalam drama ini, D.O memainkan dua peran. Dia muncul sebagai pangeran muda Lee Yool dan seorang pria biasa bernama Won Deuk yang mengalami hilang ingatan!

D.O mengatakan, "Ini pertama kalinya saya muncul di drama sejarah dan saya rasa itu sulit. Tapi setidaknya saya ingin mencobanya, ini akan jadi pengalaman yang baik,".

D.O tampil mempesona dan menarik perhatian penonton karena ia terlihat gagah menggunakan hanbok.

2. Baekhyun EXO (Scarlet Heart: Goryeo)

Baekhyun muncul sebagai pangeran ke-10 di drama yang ditayangkan SBS 'Scarlet Heart: Goryeo'.