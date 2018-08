Drakor Ini Tak Hanya Bikin Baper, Tapi Juga Membawamu Berandai-andai, Lihat Yuk Oh My Ghost!

POS-KUPANG.COM -

Drama korea Oh My Ghostess (Hangul: 오 나의 귀신님; RR: O Naui Gwisinnim) adalah serial televisi Korea Selatan tahun 2015.

Dibintangi Park Bo-young, Jo Jung-suk, Kim Seul-gie dan Lim Ju-hwan, serial ini disiarkan tvN dari 3 Juli hingga 22 Agustus 2015 lalu.

Meski drama korea ini sudah lama, tetapi kisah cinta romantis film ini tak bisa dilupakan begitu saja.

Oh My Ghostess adalah serial drama Korea yang menarik.

Drama ini mengisahkan, Na Bong Sun memiliki kepribadian yang sangat pemalu dan rendah diri. Ia tidak punya teman dekat dan terus mendapatkan teguran di pekerjaannya sebagai restoran sous chef.

Namun, berkat seorang nenek dukun, ia bisa melihat hantu.

suatu hari, Bong Sun bertemu dengan Shin Soon ae. Hantu Soon ae merupakan hantu perawan penuh nafsu. Soon ae ingin menebus kurangnya asmara di kehidupannya dulu yang singkat.

Hantu Soon ae ditakdirkan untuk merayu orang sebanyak yang ia bisa dengan menjadi berbagai wanita. Hantu Soon ae akhirnya menemukan wadah yang sempurna untuk menjerat laki-laki. Bong sun merupakan perempuan yang dipilih Soon ae.

Bos Bong sun adalah seorang koki sombong bernama Kang Sun woo, ternyata diam-diam menyukai Bong sun.

Namun Sun woo belum bisa move on dari pacar lamanya.

Tapi rasa suka itu kembali ketika Bong sun yang dikendalikan Soon ae, berubah sikap dan penampilannya. Kini Bong sun telah menghilangkan rasa malu dan beruba menjadi seorang wanita yang dinamis percaya diri.