5 Drama Korea yang Buat Kamu Termehek-mehek, Nonton Yuk

POS-KUPANG.COM - Daya tarik drama Korea tidak diragukan lagi. Terutama di kalangan milenial, drama Korea telah menjadi tontonan wajib.

Para aktor dan aktris Korea yang namanya terbilang sulit untuk lidah Indonesia malah sangat familiar bagi kaum milenial.

Tahukah Anda drama Korea yang paling fenomenal dan menyedot banyak penonton.

Berikut disajikan lima drama Korea yang dianggap fenomenal dan bisa membuat Anda termehek-mehek bila menontonnya.

1. Kill Me, Heal Me (2015)

Kill Me, Heal Me (Kapanlagi)

Kill Me, Heal Me, drama yang mengutamakan kepribadian ganda, unik kan? ”Kill Me, Heal Me” menceritakan tentang Cha Do Hyun yang diperankan oleh aktor Ji Sung. Cha Do Hyun merupakan cucu dari pemilik perusahaan ternama yaitu Seungjin Group. Cha Do Hyun terlihat sempurna dan baik-baik saja dari luar, tapi sebenarnya Do Hyun mengidap suatu penyakit yang dikenal dengan D.I.D (Dissociative Identity Disorder) atau kepribadian ganda.

Mereka yang didiagnosis dengan Dissociative Identity Disorder umumnya telah melalui beberapa bentuk trauma atau pelecehan. Ini adalah kasus yang dialami Cha Do Hyun (Ji Sung), yang harus hidup dengan enam kepribadian lainnya.

Sedangkan aktris cantik bernama Hwang Jung Eum berperan sebagai Oh Ri Jin, yakni seorang warga psikiatri tahun pertama, yang membantu Cha Do Hyun mengatasi gangguannya tersebut. Hal ini yang membawa rahasia masa lalunya.

Drama “Kill Me, Heal Me” ini merupakan reuni untuk aktor Ji Sung dan aktris Hwang Jung Eum yang sebelumnya pernah bermain di drama ‘Secret Love’ dan berhasil mengulang kesuksesan “Secret Love” lewat “Kill Me, Heal Me”.

“Kill Me, Heal Me” pun menjadi drama unggulan stasiun produksinya sendiri yaitu MBC dan drama ini berhasil masuk 5 nominasi 51st Baeksang Arts Award.