Drama Korea 'My Only One' Telah Tayang, Inilah 3 Alasan Kenapa Kalian Wajib Nonton Drakor ini!

Drama Korea My Only One

POS-KUPANG.COM - Premier drama Korea terbaru 'My Only One' telah diputar Sabtu (15/9/2018) lalu.

Drama Korea yang dibintangi Uee, Lee Jang Woo, Na Hye Mi, Choi Soo Jong, lainnya ditayangkan di stasiun TV KBS.

Drama Korea 'My Only One' ini bercerita tentang seorang perempuan yang hidupnya mengalami perubahan saat ayahnya muncul setelah 28 tahun.

Drama Korea ini menjadi salah satu drakor yang mengambil setting atau orientasi tentang keluarga.

Nah kalian yang penasaran sama drakor ini, berikut dilansir dari Soompi, 3 alasan kenapa kalian harus nonton drama korea keluarga terbaru Uee 'My Only One'.

1. Kembalinya Choi Soo Jong

Aktor berusia 55 tahun ini adalah aktor veteran yang disebut raja drama. Banyak penikmat drakor yang menantikan comebacknya terutama dalam genre drama akhir pekan yang melodramatis.

Pada konferensi pers, Choi Soo Jong berkata, "Saya merasakan keseruan menjadi seorang ayah yang mengambil jalan yang sulit ketika sesuatu yang buruk terjadi untuk menyelamatkan keluarganya. Saya pikir banyak orang yang terhubung dengan karakter semacam ini dan itulah mengapa saya mengambilnya. Ini pertama kalinya saya bermain sebagai ayah yang bertindak seperti ayah," ujarnya.

2. Sinergi yang Bisa Dipercayai

Karena drama akhir pekan ini cenderung menampilkan alur cerita yang rumit dan multi-personel, mereka tidak banyak bergantung pada satu bintang dan malah fokus pada sinergi antara para pemain.