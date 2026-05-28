Stok Gas LPG di Mubatar Swalayan Soe Kabupaten TTS Kosong

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Maria Vianey Gunu Gokok

POS-KUPANG.COM, SOE- Stok Gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) mengalami kekosongan di Toko Mubatar Swalayan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Kekosongan stok ini dikonfirmasi sejak kemarin Rabu (28/5/2026) untuk ukuran LPG 5,5 kg. Sedangkan untuk ukuran 12 kg kosong sejak bulan lalu.

Hal ini disampaikan oleh Manager Mubatar Swalayan, Zinho Amaral, pada Kamis (28/5/2026) ketika ditemui di Mubatar Swalayan.

"Stok Gas LPG saat ini kosong sejak kemarin. Itu ukuran 5,5 kg kalau ukuran 12 kg stok kosong sejak satu bulan yang lalu," jelasnya.

Terkait harga gas LPG untuk ukuran 5 kg seharga Rp 250.000, sedangkan ukurang 12 kg seharga Rp 420.000.

"Untuk peminat LPG di Kota Soe banyak, kita restok untuk diwaktu normal beberapa bulan lalu itu seminggu bisa 2x restok, kalau sekarang bisa tiga minggu sampai sebulan baru masuk," gambarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, stok gas LPG juga diketahui mengalami kekosongan di Indomaret Kota Baru, Kota Soe. Tabung gas kosong tampak tersusun rapi didepan ruko.

Salah satu karyawan, Frengky Kabnani menyampaikan bahwa stok gas LPG kosong seja tiga bulan terakhir.

"Gas kosong dari Januari 2026. Biasanya paling dicari itu gas ukuran 12 kg, kalau 5,5 tidak terlalu," gambar Frengky.

Ia menjelaskan peminat utama gas ialah pengelola dapur MBG dan juga pedagang kuliner pinggir jalan, seperti martabak, gorengan dan sebagainya.

Untuk harga LPG di Indomaret Kota Baru terkonfirmasi mengalami kenaikan, dari harga Rp 275.000 menjadi Rp 380 kg untuk ukuran 12 kg. Sedangkan untuk ukuran 5,5 kg dari Rp 165.000 menjadi 220 kg.

"Kalau naiknya sejak kapan, saya tidak tahu pasti, karena tiga bulan terakhir ini tidak ada transaksi LPG karena kekosongan stok kami," jelasnya.

Berdasarkan kondisi ini, stok gas LPG di Kota Soe saat ini tidak hanya mengalami kenaikan yang signifikan, tetapi juga mulai menunjukkan kelangkaan. (any)

