Sapi Kurban Bantuan Presiden Prabowo Subianto di Rote Ndao Berbobot 1 Ton

Penulis: Mario Giovani Teti | Editor: Edi Hayong
FOTO BERSAMA - Wakil Bupati Rote Ndao, Apremoi Dethan, Asisten II, Kadis Peternakan dan sejumlah Kadis foto bersama imam masjid usai penyerahan sapi kurban, Selasa (26/5/2026). 
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Mario Giovani Teti 

POS-KUPANG.COM, BA'A - Tinggal satu hari lagi perayaan Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah menyalurkan 11 ekor sapi kurban untuk 11 masjid, termasuk sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto dan Pemerintah Provinsi NTT.

Kepala Dinas Peternakan Rote Ndao, Herman Haning, dalam keterangannya berdasarkan surat Nomor: 500.7/492/Disnak/2026, menyampaikan bahwa distribusi hewan kurban dipusatkan di tiga lokasi utama yang tersebar di wilayah kabupaten.

"Lokasi pertama berada di Masjid An-Nur Metina yang juga menjadi titik penyerahan bantuan hewan kurban dari Presiden RI," jelas Herman, Selasa (26/5/2026).

Di lokasi ini, penyaluran mencakup beberapa masjid lainnya, yakni Masjid Al-Nurul Imam Batutua, Masjid Nurul Bahar Oeseli, Masjid Jamiatul Islamiah Oelaba, Masjid Al-Falah Ndao Nuse dan Masjid Al-Ikhwan Ba'a.

Lokasi kedua dipusatkan di Masjid Al-Fatah Olahfuliha'a, Kecamatan Pantai Baru. Pada titik ini, hewan kurban juga disalurkan untuk Masjid Ar-Rahman Oenggae.

Sementara itu, lokasi ketiga berada di Masjid Al-Bahri Pelabuhan Pepela yang juga menjadi pusat penyaluran bantuan Pemerintah Provinsi NTT

Distribusi di lokasi ini mencakup Masjid Al-Mujahirin Pepela dan Masjid Al-Mujahidin Tanjung Pepela.

Dari total bantuan, Herman merinci, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyalurkan 11 ekor sapi kurban. 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur turut menyerahkan 1 ekor sapi untuk Masjid Al-Bahri Pelabuhan Pepela. 

Sementara itu, bantuan dari Presiden RI berupa satu ekor sapi dengan bobot ideal 850-1.000 kilogram, yang karena keterbatasan ketersediaan ternak di daerah, dialihkan menjadi dua ekor sapi masing-masing sekitar 500 kilogram dan ditempatkan di Masjid An-Nur Metina.

Herman menyebut penyaluran hewan kurban ini tidak hanya sebagai bagian dari peringatan Idul Adha, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian sosial dan upaya pemerataan bantuan hingga ke berbagai wilayah kecamatan di Rote Ndao. (rio)

[FULL] Prabowo Beli Sapi Kurban Pakai APBN, Pakar: Pencitraan Politik, Harus Ada Pertanggungjawaban
