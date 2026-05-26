SERAHKAN HEWAN- Momen penyerahan hewan kurban dari Gubernur NTT Melki Laka Lena buat umat Islam di Masjid Al Azhar Oekabiti, Kabupaten Kupang pada Selasa (26/5/2026).

Gubernur NTT Serahkan Hewan Kurban Buat Umat di Masjid Al Azhar Oekabiti

POS-KUPANG.COM, OELAMASI- Berkenaan dengan perayaan Idul Adha 1447 Hijriyah Tahun 2026 Masehi, Gubernur NTT Melki Laka Lena menyerahkan hewan kurban buat umat Islam di Masjid Al Azhar Oekabiti, Kabupaten Kupang pada Selasa (26/5/2026).

Penyerahan hewan kurban ini sebagai bagian dari kehadiran pemerintah untuk mensukseskan hari penuh berkah ini. Selain itu momen Idul Adha ini sebagai momentum memperkuat semangat gotong royong dan solidaritas sosial.

Gubernur NTT Melki Laka Lena dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala UPT Penda NTT Wilayah Kabupaten Kupang Abdulgani Rasyid Tokan, SE menekankan beberapa hal penting terkait hari raya Idul Adha.

Menurut Melki Laka Lena, Idul Adha adalah hari raya kurban. Ia mengingatkan kita pada peristiwa agung ketika Nabi Ibrahim AS diuji ketaatannya untuk mengorbankan putra tercintanya, Nabi Ismail AS.

Ketaatan yang luar biasa ini kemudian digantikan oleh Allah SWT dengan seekor domba sebagai lambang bahwa pengorbanan yang tulus ikhlas tidak akan pernah sia-sia.

Makna kurban hari ini jauh lebih dalam dari sekadar menyembelih hewan. Kurban adalah tentang melepaskan ego, mengalahkan sifat serakah, dan mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri.

Kurban adalah tentang berbagi di saat kita mampu, peduli di saat orang lain kekurangan, dan berkorban untuk masa depan bersama.

Beberapa pesan penting pada momentum Hari Raya Idul Adha tahun 2026 ini yaitu: Pertama, mari kita jadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat semangat gotong royong dan solidaritas sosial. Nusa Tenggara Timur adalah provinsi kepulauan dengan kondisi geografis yang menantang.

Jarak, keterbatasan akses, dan keragaman menjadi realitas yang kita hadapi setiap hari. Namun justru di tengah tantangan itulah, semangat “nasi bungkus” - berbagi yang kita miliki sekecil apapun - telah menjadi identitas kita.

FOTO BERSAMA- Kepala UPT Penda NTT Wilayah Kabupaten Kupang Abdulgani Rasyid Tokan, SE foto bersama usai penyerahan hewan kurban dari Gubernur NTT, Melki Laka Lena di Masjid Al Azhar Oekabiti, Kabupaten Kupang pada Selasa (26/5/2026).

"Saya meminta kepada seluruh Bupati dan Wali Kota untuk memastikan distribusi hewan kurban tahun ini berjalan tepat sasaran. Prioritaskan masyarakat di daerah terpencil, keluarga prasejahtera, panti asuhan, dan mereka yang terdampak bencana atau gagal panen".

"Pastikan juga kebersihan dan kesehatan lingkungan tetap terjaga setelah proses penyembelihan. Jangan sampai semangat berbagi justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat".

Kedua, mari kita jadikan Idul Adha sebagai pengingat pentingnya amanah dan integritas dalam melayani masyarakat. Nabi Ibrahim AS lulus ujian karena beliau tidak ragu menaati perintah Allah meskipun berat.

Ketiga, mari kita jaga dan rawat kerukunan antar umat beragama yang menjadi kekuatan NTT yang mana dikenal nasional bahkan internasional sebagai laboratorium kerukunan. Di sini umat Islam, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu hidup berdampingan, saling menghormati, dan saling membantu.

Idul Adha adalah momen yang tepat untuk mempererat persaudaraan itu. Saya mengapresiasi banyak tradisi di NTT di mana umat non-muslim ikut membantu proses kurban, dan umat muslim ikut bergotong royong saat perayaan agama lain. Tradisi inilah yang harus kita jaga dan wariskan kepada generasi muda.

