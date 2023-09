Harga Tiket Pesawat di NTT Mahal, Bobby Lianto: Kapal Cepat Bisa Jadi Solusi

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Ketua Umum KADIN NTT, Bobby Lianto, M.M. M.B.A. menyebut, kapal cepat bisa menjadi solusi untuk mengatasi mahalnya harga tiket pesawat di NTT.

Hal ini diungkap Bobby Lianto saat berkunjung ke Pulau Sumba dan bertemu dengan para pengusaha dan Pemkab Sumba Barat Daya, Pembak Sumba Barat serta Pemkab Sumba Tengah.

Bobby Lianto mengaku, mendapatkan keluhan dari masyarakat hingga pengusaha khususnya di bidang pariwisata yang mengaku kewalahan dengan harga tiket yang sangat tinggi.

"Saat ini kita tahu pesawat yang aktif melayani penerbangan antar kabupaten di NTT yang paling aktif adalah maskapai Wings Air. Namun, harga tiket melambung tinggi di atas Rp 2 juta dari Kupang ke Sumba," ungkap Bobby pada Sabtu, 16 September 2023.

Baca juga: Kadin NTT Terus Upayakan Penerbangan Kupang-Dili- Darwin

Herry Susanto, Ketua Kadin Sumba Barat menyampaikan, betapa sulitnya orang yang berada di Sumba berpergian ke Flores menggunakan pesawat karena harus melalui Kupang menuju Flores dengan biaya sekitar Rp 2 juta, sementara harga tiket Kupang ke Flores atau Labuan Bajo pun sekitar Rp 2 juta sehingga dalam sekali perjalanan bisa menghabiskan dana sekitar Rp 4 juta dan sekitar 8 juta biaya penerbangan pulang pergi (PP).

"Ini membuat banyak orang sulit untuk bisa pergi ke Flores, pilihan lainnya hanya adalah kapal laut atau ferry dan kapal ferry tidak setiap hari ada, terbatas sehingga ini membuat sulit," ungkap Herry.

Yoseph Uma Kalada, Ketua Kadin Sumba Barat Daya (SBD) juga menyampaikan keluhan dunia pariwisata khususnya di SBD dengan harapan para wisatawan atau pun lokal dapat terkoneksi Labuan Bajo ke Sumba.

Baca juga: Ketua KADIN NTT Sebut Produk UMKM Masih Sulit Dipasarkan

Dia mengatakan, dengan adanya keterbatasan tersebut mengakibatkan mahalnya harga tiket, pengguna jasa yang terbang dari dan ke Sumba harus melalui Bali atau Kupang dengan lonjakan harga tiket sangat drastis. Pihak kadin Sumba berharap adanya solusi terbaik dari diskusi bersama Ketua Umum KADIN NTT.

"Bagaimana dengan kita mau mendorong pariwisata The Ring of Beauty, bagaimana mengeksekusi The Ring of Beauty sehingga orang yang masuk lewat Labuan Bajo kemudian Flores dapat juga datang ke Sumba atau Timor atau datang ke Alor bahkan ke Rote ataupun Sabu" ujar Yoseph.

Baca juga: Atasi Masalah Pertanahan, KADIN NTT Undang Dirjen Tata Ruang

KADIN NTT telah melakukan pertemuan dengan maskapai untuk mencari solusi terbaik agar bisa memberikan pelayanan terbaik, khususnya perhubungan antara Timor, Sumba dan Flores dengan jalur-jalur khusus.

Maskapai Wings adalah salah satu yang menguasai pasar ini sehingga cukup sulit untuk menemukan maskapai lain yang siap melayani rute ini.

Selain maskapai ada juga pilihan lain untuk mengatasi hal ini yakni dengan menggunakan kapal cepat. Kapal cepat ini dapat membantu bagi masyarakat menengah sehingga menjadi salah satu pilihan baru yang menyambungkan Kupang, Sumba dan juga Flores.

Bobby menyampaikan, pihaknya telah berkonsultasi untuk membahas kapal cepat dengan harapan bisa menjadi jawaban bagi masyarakat di NTT. (dhe)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lain di GOOGLE NEWS