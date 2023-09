Telkomsel Dukung Pelaksanaan KTT ASEAN di Jakarta, Pastikan Kesiapan dan Kemudahan Akses Jaringan

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi ke-43 ASEAN atau KTT ASEAN yang akan dilaksanakan 5-7 September 2023 di Jakarta, Telkomsel memastikan kesiapan infrastruktur untuk menjaga kenyamanan akses komunikasi bagi pewakilan dan delegasi negara-negara Asia Tenggara dan negara lain sebagai undangan.

Hal ini dilakukan Telkomsel sebagai perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia, konsisten terus mengambil peran terdepan dalam mendukung program-program pemerintah. Telkomsel, dengan kapabilitas cakupan jaringan broadband teknologi terdepan serta ekosistem produk dan layanan digital terkini.

Komitmen ini menjadi upaya Telkomsel untuk melanjutkan kontribusi dalam memperkuat relevansi Indonesia sebagai bagian dari ASEAN untuk merespon tantangan kawasan maupun global dan memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan yang membuka lebih banyak peluang kemakmuran bagi anggota ASEAN.

Telkomsel sendiri telah melakukan optimalisasi kapasitas dan kualitas jaringan di lebih dari 2.590 BTS broadband, termasuk tambahan 149 BTS 4G/LTE dan mengoperasikan 5 Compact Mobile BTS (COMBAT) guna mengantisipasi potensi lonjakan trafik komunikasi yang tinggi di sejumlah area, seperti area penginapan, seluruh lokasi rangkaian kegiatan KTT ke-43 ASEAN, titik-titik transit transportasi seperti bandara hingga destinasi wisata.

Selain itu, Telkomsel juga telah melakukan penambahan dan perluasan cakupan jaringan 5G dengan menggelar infrastruktur tambahan 7 BTS 5G yang telah menjangkau sejumlah titik gelaran kegiatan KTT ke-43 ASEAN guna menghadirkan akses jaringan broadband berteknologi terkini yang dapat memberikan pengalaman aktivitas digital yang prima bagi seluruh delegasi.

Direktur Network Telkomsel, Nugroho menjelaskan, Telkomsel mendukung kenyamanan konektivitas digital seluruh delegasi yang ikut dalam KTT ke-43 ASEAN di Jakarta.

“Telkomsel konsisten untuk terus berpartisipasi aktif dan berkontribusi terhadap kelancaran pelaksanaan rangkaian kegiatan KTT ke-43 ASEAN di Jakarta yang akan menjadi ajang berbagai pertemuan bilateral di antara para pemimpin negara untuk menguatkan pencapaian visi ASEAN 2045 dengan memastikan kelembagaan ASEAN yang kuat dan kokoh. Momentum KTT ke-43 ASEAN di Jakarta mendatang juga akan mendorong kontribusi kami dalam mendukung komitmen Indonesia untuk menunjukkan potensi besar transformasi ekosistem industri dan kapabilitas digital terbaik negeri yang dapat meningkatkan daya tarik investasi strategis global dan kawasan regional bagi Indonesia," ujarnya dikutip dari rilis yang diterima POS-KUPANG.COM, Jumat 1 September 2023.

Guna untuk dapat semakin menunjang pengalaman digital para delegasi KTT ke-43 ASEAN di Jakarta, Telkomsel juga telah menjamin ketersediaan ragam produk dan layanan digital unggulan, seperti menyiapkan dan memastikan sejumlah Kartu Prabayar Tourist Edisi KTT ASEAN 2023 dengan kuota data hingga 200 GB. Di samping itu, titik layanan pelanggan Telkomsel juga telah disiapkan pada sejumlah titik lokasi, seperti bandara & media center yang siap untuk melayani kebutuhan registrasi Kartu Prabayar Tourist dan IMEI perangkat mobile, paket data dan isi ulang pulsa, aktivasi untuk layanan jaringan 5G, serta aktivasi layanan digital lifestyle Telkomsel, seperti MAXstream, Dunia Games, dan lain sebagainya.

Bagi perwakilan delegasi KTT ke-43 ASEAN yang menggunakan layanan dari negara asal, dapat mengaktifkan layanan international roaming di Indonesia.

Telkomsel memastikan para delegasi akan mendapatkan kenyamanan konektivitas digital yang prima, di mana saat ini Telkomsel telah bekerja sama dengan 382 perusahaan telekomunikasi seluler dari 180 negara di seluruh dunia, yang mana perusahaan-perusahaan telekomunikasi tersebut berasal dari negara-negara delegasi KTT ke-43 ASEAN yang akan hadir di Indonesia.

Kerja sama tersebut mencakup 4G/LTE Roaming Partnership dengan setidaknya satu perusahaan telekomunikasi seluler dari tiap negara, serta 5G Roaming Partnership dengan beberapa negara.

Sebagai bagian dari Telkom Group, Telkomsel juga turut berpartisipasi mendukung kegiatan the ASEAN-Indo Pacific Forum (AIPF) yang akan digelar pada 5-6 September 2023 di Hotel Mulia Jakarta.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian BUMN RI ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN 2023.

Kegiatan ini menjadi momentum untuk berdiskusi sekaligus menghasilkan kerjasama bisnis yang inklusif, kolaboratif, dan konkret dengan fokus pada empat bidang pembahasan, seperti Green Infrastructure & Resilient Supply Chain, Sustainable & Innovative Financing, Inclusive Digital Transformation, dan Creative Economy.

Pada penyelenggaraan kegiatan tersebut, Telkomsel akan berpartisipasi pada bidang Creative Economy dengan menghadirkan showcase terkait INDICO yang mengelola platform dan portofolio bisnis digital Telkomsel di berbagai sektor, yakni Digital Food Ecosystem (agritech), Fita (health-tech), Kuncie (edu-tech), dan Majamojo (gaming) yang memiliki tujuan untuk mendorong penguatan inklusi ekosistem digital dan ekonomi kreatif digital di Indonesia.

“Kami berharap dukungan Telkomsel untuk menjaga kelancaran seluruh rangkaian forum internasional ini dapat memperkuat peran Indonesia sebagai penggerak yang terus membuka peluang strategis menuju masa depan Kawasan Asia Tenggara yang lebih baik, terutama dalam mendorong tiga pilar capaian utama KTT ASEAN 2023 yang mencakup pembahasan ASEAN Matters, penguatan Epicentrum of Growth, dan implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang dapat dimanifestasikan dalam konteks ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Kawasan Asia Tenggara,” tutup Nugroho. (*)

