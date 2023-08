Momen HUT Kemerdekaan RI ke-78, Telkomsel Konsisten Jadi Penggerak Pertumbuhan Ekosistem Digital

POS-KUPANG.COM -Sebagai perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia, Telkomsel memaknai semangat peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-78 dengan mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang lebih inklusif untuk memperkuat kemajuan bangsa.

Telkomsel memastikan keberlanjutan dalam mengimplementasikan kepemimpinan dalam kapabilitas seluruh asetnya. Mulai dari infrastruktur hingga sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi terkini yang akan memberdayakan masyarakat, komunitas, dan industri, mengatasi kesenjangan adopsi dan adaptasi digital, serta membuka lebih banyak potensi inklusivitas gaya hidup digital yang berkelanjutan, seiring dengan misi Telkomsel dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negeri.

Direktur Utama Telkomsel Hendri Mulya Syam menyebut, dalam menghadapi tantangan masa depan, Telkomsel terus menghadirkan solusi layanan telekomunikasi terkini yang inovatif.

"Telkomsel mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Kami memahami bahwa dalam meraih kemajuan negeri, sinergi menjadi penggerak dalam mendorong pemberdayaan bangsa. Dalam menghadapi tantangan masa depan, kami akan terus menghadirkan solusi layanan telekomunikasi terkini yang inovatif, dan mengambil peran terdepan dalam mewujudkan Indonesia Maju. Bersama seluruh elemen bangsa, mari kita bersatu, mengakeselerasikan kemajuan ekosistem digital di Indonesia," ujarnya.

Memasuki usia perusahaan ke-28, Telkomsel terus bertumbuh dan berinovasi untuk menghadirkan solusi layanan digital bagi lebih dari 153 juta pelanggan dan menghadirkan cakupan konektivitas digital yang merata dan setara melalui sekira 228 ribu BTS di lebih dari 96 persen wilayah populasi Indonesia.

Telkomsel juga terus konsisten memperkuat kapabilitas bisnis digital, dengan pertumbuhan mencapai lebih dari 7 persen (YoY) dan telah berkontribusi terhadap lebih dari 85 persen dari total pendapatan perusahaan hingga pertengahan tahun.

Kesuksesan dalam pertumbuhan bisnis digital perusahaan tersebut tak terlepas dari konsistensi Telkomsel dalam memastikan hadirnya konektivitas digital berteknologi broadband terdepan yang lebih merata hingga pelosok negeri. Pada pertengahan 2023 ini, Telkomsel sukses meningkatkan seluruh teknologi layanan dan jaringan 3G ke 4G/LTE di 504 kota/kabupaten wilayah Indonesia.

Selain itu, Telkomsel juga telah menggelar 420 BTS berteknologi broadband terkini 5G pada periode yang sama. Keberhasilan tersebut turut mendorong peningkatan konsumsi payload layanan data tiap pelanggan hingga 11 persen (YoY).

Optimalisasi kapabilitas dan kualitas jaringan broadband yang telah diupayakan Telkomsel tersebut juga telah mendapat pengakuan dari Ookla® Speedtest Awards™ untuk periode Januari-Juni 2023, di mana Telkomsel meraih predikat terbaik untuk seluruh kategori jaringan mobile, seperti Fastest Mobile Network, Best Mobile Coverage, Best Mobile Network, Top Rated Mobile Network, Best Mobile Video Experience, dan Best Mobile Gaming Experience.

Sebagai wujud nyata komitmen perusahaan untuk terus bertumbuh dan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat, Telkomsel juga terus berinovasi dalam penyediaan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Salah satunya dengan implementasi inisiatif layanan berbasis teknologi Fixed Mobile Convergence (FMC), yang sukses dilakukan melalui integrasi layanan fixed broadband IndiHome dari TelkomGroup ke Telkomsel, yang kemudian dilanjutkan dengan diluncurkannya produk Telkomsel One yang menawarkan produk layanan broadband FMC terlengkap dengan ragam nilai tambah, kapabilitas andal dalam satu jaringan, kemudahan serta keunggulan layanan Telkomsel Prabayar, Halo, Orbit, dan IndiHome dalam satu solusi, satu aplikasi, satu touch point, dan satu tagihan. Integrasi IndiHome ke Telkomsel menjadi milestone penting untuk senantiasa terus berkolaborasi dalam membuka peluang kemajuan dan melampaui ekspektasi pelanggan, menghadirkan pengalaman konektivitas digital yang lebih lengkap dan seamless (mulus), serta dukungan layanan unbreakable internet yang andal dan terintegrasi, terutama bagi pelanggan dari segmen rumah tangga (household) atau keluarga.

Hendri lebih lanjut menambahkan, selain memastikan kontribusi perusahaan dalam pemanfaatan teknologi dan layanan digital yang unggul, Telkomsel juga menggandeng sejumlah pemangku kepentingan terkait untuk mengambil peran terdepan dalam mendorong peningkatan kapabilitas talenta digital bangsa.

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, Telkomsel telah menggelar sejumlah program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berfokus pada inisiatif dan program yang bersifat inklusif dan berkelanjutan, seperti melalui program InternetBAIK yang mendorong pemanfaatan internet untuk dapat membangun ekosistem dan literasi digital secara positif, konstruktif, dan bernilai tambah bagi pengajar/guru, orang tua, dan pelajar.

Kemudian program IndonesiaNEXT yang berfokus pada pengembangan keahlian digital talenta muda untuk dapat membawa perubahan yang berdampak bagi Indonesia dan mampu bersaing di sektor bisnis digital.